50 éve mutatták be A Pál utcai fiúkat

Kultikus film készült 1969-ben A Pál utcai fiúk című regényből. Az ifjúsági regényt 1907-ben írta Molnár Ferenc, az első film viszont nem is a Fábri Zoltán féle alkotás volt.

Gyerekkorunk meghatározó olvasmánya, ami már filmként, sőt színdarabként – nagy sikerrel fut a Vígszínházban – is legendás. Pedig nem is 50 éve készült belőle először film, mégis az számít A filmnek. A regényét először 1917-ben filmesítették meg, de 1924-ben is készült belőle adaptáció, ezután jött az 1934-es hollywoodi verzió No Greater Glory címmel, 2003-ban pedig egy olasz változat is készült. Nekünk mégis a Fábri Zoltán féle film a mérföldkő, amit 1969-ben még Oscar-jelölést is kapott, a legjobb külföldi film kategóriában.

A Pál utcai fiúk szoborcsoport a VIII. kerületi Práter utcai általános iskola előtt, pedig a filmet nem is itt forgattál Fotó: MTVA/Róka László

A Magyar Nemzeti Filmalap – Filmarchív szedett össze néhány érdekességet a filmről. Például, hogy magyar gyerekszínészek helyett angolok alakították Bokát, Nemecseket és a többieket. Molnár Ferenc regényének megfilmesítési jogai ugyanis a 60-as években egy Bohém Endre nevű amerikai-magyar producernél voltak, és az ő ötlete volt, hogy egy londoni színészképző iskolából válogassanak szereplőket.

De, ha már titok, akkor az is meglepő, hogy a grundot nem is a Pál utcában rendezték be. Az eredeti regényben az események Budapest VIII. kerületében játszódtak, de mivel Fábriék itt nem találtak megfelelő forgatási helyszínt, a grundot inkább a XIII. kerületben építették fel. A Füvészkert-béli jeleneteket pedig a vácrátóti arborétumban vették fel.

A Nemecseket alakító Anthony Kemp és a Bokát megszemélyesítő William Burleigh gyerekszínészek Illés György operatőr rendezői instrukcióra várnak, 1968-ban a film forgatásakor. Fotó: MTI/Patkó Klári

Fábri filmje egyébként már 1968-ban elkészült, a hivatalos magyarországi premierre viszont csak 1969. április 3-án került sor. Az MTVA azóta is rendszeresen műsorára tűzi a szeretnivaló alkotást.