Nem építi le dolgozóit a járműipar hazánkban

2019. augusztus 24. 16:40

Itthon egyelőre nincs jele a német gazdaság lassulásának, így a munkavállalók rémisztgetésének sincs alapja. Korábban lapunknak Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt mondta, továbbra is munkaerőhiány van, s nevetségesek a leépítésekkel kapcsolatos hírek. Ehhez képest a Vasas Szakszervezeti Szövetség és az ellenzéki sajtó szerint már most komoly elbocsátások kezdődtek. Ezzel szemben a Liga Szakszervezetek saját felmérése alapján szintén úgy látja, egyelőre nincs ok az aggodalomra.

Vámos Piroska, a Liga Vasas Szövetségének alelnöke a konföderáció közleményében arra emlékeztetett: az autó­ipari beszállító cégeknél a nyári leállás mindig is létezett, a termelés ingadozása is gyakori jelenség. – Az egyik területen visszamondanak ezer motort, a másik területen pedig megrendelnek, a cégénél 11 motortípust gyártanak. Csökkent az új autó vásárlása, és volt, akinek nem hosszabbították meg a lejáró szerződését. Ezeket az információkat ugyanakkor nem érdemes egy újabb válsággal összekötni, mivel volt, akinek meghosszabbították a szerződését. Ezért korai lenne még megkongatni a vészharangot – magyarázta a szakértő.

A kecskeméti Mercedes-Benz-gyár csak a termelésingadozást kezeli a kölcsönzött munkaerő alkalmazásával, viszont az új generációs kompakt modellekhez már nincs rájuk szükség. A gyár termelési naptára az egész évre telített, a telephely teljes kapacitással működik, ezért a nyári időszakban sem lesz leállás – idézte a Liga a kecskeméti gyár álláspontját.

Az Audinál több részlegen két héttel meghosszabbították a nyári leállást, de több üzemegység folyamatosan termel. A gyár elismerte, hogy bizonyos számú határozott idejű munkaszerződést nem hosszabbított meg, de azt állítják, hogy ez természetes folyamat a szerződések lejártakor.

A konföderáció összegzéséből kiderül, hogy a legnagyobb piaci szereplőknél a hagyományos nyári leállások ­miatt kevesebb nem teljes munkaidős alkalmazottat foglalkoztattak. A további munkaerő-átszervezéssel egyelőre kivárnak, elbocsátásokról pedig szó sincs. A termelés visszafogása olyan típusokat érint, amelyek kikerülnek a gyár termékpalettájáról, ám az újak gyártása töretlen.

