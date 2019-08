Tervei vannak a szegedi MSZP-snek, aki Botka László ellen indul

2019. augusztus 25. 12:14

Augusztus 20-án derült ki, hogy a Demokratikus Koalíció is beáll Botka László mögé, aki így teljes ellenzéki támogatással indulhat újra Szeged polgármesteri címéért, úgy tűnik azonban, hogy van, aki nem teljesen elégedett, Lauer István MSZP-s önkormányzati képviselő legalábbis jelezte, bedobja magát a küzdelembe. A politikus a pénteki rendkívüli közgyűlésen állt elő az ötletével, szombaton már fel is vette az ajánlóíveket, a hvg.hu kérdésére pedig azt mondta, 17 éve képviselő a körzetében – Szeged 2. számú választókerületében –, és tervei is vannak.

Lauer István hivatalosan függetlenként indul a megméretésen. Eredetileg szerepelt az ellenzéki képviselőjelölti listán, de a Demokratikus Koalíció több mandátumot akart ahhoz, hogy részt vegyen az ellenzéki összefogásban, így végül nem őt, hanem Fodor Antalt indítják a 2. számú választókerületben. Korábban a Webrádiónak azt mondta, akkor döntötte el, hogy indul, amikor a pénteki rendkívüli közgyűlésen Botka László egy fontos kérdésben nem adott neki szót.

168 óra