Kajak-kenu-vb - Balla és Takács ezüst-, Kozák bronzérmes

2019. augusztus 25. 14:59

Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső kenupárosa ezüst-, a kajakos Kozák Danuta pedig egyesben bronzérmet szerzett vasárnap 500 méteren a szegedi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokságon. Ez a két dobogós hely egyben két női kenus és egy női kajakos kvótát is jelent Magyarországnak a jövő évi, tokiói játékokra.

A vasárnapi program rögtön magyar éremeséllyel indult, Balla Virág és győri klubtársa, a hozzá hasonlóan 25 éves Devecseriné Takács Kincső favoritnak számított az új olimpiai számban, kenu kettes 500 méteren. A kétszeres címvédő kanadai egység az egyik tagja, Laurence Vincent-Lapointe pozitív doppingtesztje miatt nem indulhatott el a Maty-éren, a magyarok pedig idén már megverték egyszer az észak-amerikai duót, nyertek világkupát, Európa Játékokat, így nem csak titokban beszéltek róluk aranyesélyesként.

A versenyt a kínaiak kezdték a legjobban, akik valósággal kilőttek a rajtból. Hamar kiderült, hogy az első helyért az ázsiai és a magyar hajó lesz harcban, féltávnál utóbbi követte előbbit. A hajrához közeledve aztán Balláék próbáltak közelebb zárkózni, de Hszü Si-hsziao és Szun Meng-ja nem akart elfáradni, s végül sikerült megtartania előnyét.

A magyar duó így - hasonlóan a tavalyi évhez - másodikként zárt, s nem mellesleg szerzett két olimpiai kvótát.

Balla és Takács Szabó Tünde sportért felelős államtitkártól vehette át az ezüstérmet.

A következő döntőben az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danutának szurkolhatott a Maty-ér többezres közönsége, aki - hasonlóan a szombati középfutamhoz - ismét összecsapott 500-on a női kajak másik korszakos egyéniségével, a sprinttáv királynőjének számító új-zélandi Lisa Carringtonnal. Az UTE 32 éves versenyzője olimpiai és vb-címvédőként kezdte a versenyt, de utóbbi címét a befutó után kénytelen volt átadni Carringtonnak, aki bombaformában versenyez Szegeden. Az új-zélandi rajt-cél győzelmet aratott, és csak a hátát nézhették a riválisok. Az ezúttal kissé darabosan, erőlködve mozgó Kozák végig harcban volt az éremért, s végül a fehérorosz Volha Hudzenka mögött - aki júniusban a minszki Európa Játékokon is megelőzte őt - harmadikként ért célba, megszerezve ezzel a magyar kajak-kenusport 500. vb-érmét. Az első öt helyezett kapott kvótát, így Magyarországnak is jutott egy.

A háromszoros olimpiai bajnok, 16. vb-jén szereplő Kammerer Zoltántól és nála 16 évvel fiatalabb, 25 esztendős Gál Pétertől újabb bravúrt reméltek a szurkolók K-2 1000 méteren, ahol már az is nagy fegyverténynek számított, hogy a duó bekerült a legjobb kilenc közé. A döntőben az első hat hely ért tokiói indulási jogot, és sokáig úgy tűnt, a magyaroknak talán sikerül odaérniük, de végül nyolcadikként értek célba.

A jövő évi pótkvalifikációs versenyen még lesz lehetőség a javításra.

A délelőtti egyetlen magyar érdekeltségű B döntőben a kenus Kiss Tamás második lett 1000 méter egyesben, így összesítésben 11. a helyen zárta a vb-t.

A folytatásban még tíz döntőt rendeznek a Maty-éren, mindben lesz magyar hajó.

Újabb magyar ezüst- és bronzérem

A kenus Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső az 500 méteren szerzett ezüst után egy órával 200 méteren is második lett a szegedi kajak-kenu világbajnokságon. A legrövidebb távon Balaska Márk és Apagyi Levente kajakos duója bronzérmet szerzett.

Szűk egy órával az 500-as döntő és második hely után - túl az eredményhirdetésen - a kenus Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső már a legrövidebb szám fináléjában volt érdekelt, ahol ugyancsak éremesélyesnek számított. A verseny forgatókönyve aztán ugyanúgy alakult, mint a hosszabb távon, annyi különbséggel, hogy most egy másik kínai duó - Lin Ven-csün és Csang Lu-csi - előzte meg a magyarokat végig vezetve. A győri kettős - amelynek tagjai egyformán 25 évesek - így két ezüsttel zárt Szegeden.

Az olimpiai programban ugyancsak nem szereplő férfi kenu egyes 200 méteren a 23 éves Hajdu Jonatán remek teljesítménnyel, középfutam-győzelemmel került be a legjobb kilenc közé, ott azonban nem sikerült a dobogó közelébe kerülnie. A táv első felében még tartotta magát, utána azonban lemaradt, s végül szoros befutó után ötödik lett.

Férfi kajak kettes 200 méteren Balaska Márk tavaly és tavalyelőtt is nyert Birkás Balázzsal, utóbbi azonban most a négyesben küzd a kvótaszerzésért. A Honvéd 22 éves kajakosának a Angyalföldi VSE 25 éves versenyzője, Apagyi Levente az új párostársa, akivel - erődemonstrációt tartva, a mezőny többi részére több mint egy hajóhosszt verve - megnyerték az előfutamot. Azt ígérték, hogy hasonló teljesítmény várható tőlük a fináléban is, de ez elmaradt. A bombaerős mezőnyben nem tudtak akkora lendülettel haladni, ahogy akartak, illetve voltak náluk erősebb egységek. Végül szoros befutóban - az oroszok és a lengyelek mögött, a németeket két századdal megelőzve - a harmadik helyet sikerült megkaparintaniuk.

Ezek a számok nem szerepelnek az olimpiai programban.

Az első vasárnapi döntős blokk végén a négyesek döntőit rendezik, majd 14.30 órától az 5000 méteres finálékkal zárul a vb.



MTI