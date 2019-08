Elmúltak azok az idők, amikor az anyaország lemondott a diaszpórában élőkről

2019. augusztus 25. 23:00

– jelentette ki a távirati irodának telefonon a Dél-Afrikában tartózkodó Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa vasárnap.

A politikus a Dél-afrikai Magyar Szövetség meghívására érkezett Dél-Afrikába az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából, amelyet Johannesburgban most vasárnap tartottak.

Dél-Afrikában a XX. század közepén jött létre szervezett magyar közösség, és abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy Magyar Tanya néven fenn tudnak tartani egy magyar házat, ahol a nemzeti ünnepekről is megemlékeznek, magyar programokat, kulturális eseményeket szerveznek hétről-hétre – mondta a miniszteri biztos.

Szilágyi Péter köszöntötte a magyar közösséget, és köszönetét fejezte ki mindazért a munkáért és tevékenységért, amelyet elvégeznek, hogy a magyar közösség megmaradjon, ápolják és őrzik a magyar nyelvet és a kultúrát, kötődnek a Kárpát-medencei magyarsághoz. A kormány 2010 óta kiemelten kezeli a nemzetpolitikát, és szorosabbra fűzte kapcsolatait a diaszpórában élőkkel is, 2,5 millió magyarral szerte a világban – mondta el Szilágyi Péter.

„Magyarország kormánya 2010-től egyértelműen kinyilatkoztatta, hogy segíti a határon túl élő magyarokat, éljenek a Kárpát-medencében vagy a diaszpórában” – nyomatékosította a politikus.

A miniszteri biztos kiemelte a Kőrösi Csoma Sándor-programot, melynek keretében 2013 óta ösztöndíjast biztosítanak a dél-afrikai magyar közösségnek is. Szilágyi Péter említést tett a diaszpórában működő szervezeteknek szóló pályázatokról, valamint kitért arra is, hogy a Rákóczi Szövetséggel együtt indított diaszpóratáboroztatási program folytatódni fog, és a magyar kormány a jövőben is támogatni fogja a Dél-Afrikában élő magyarokat.

Szilágyi Péter az MTI kérdésére elmondta, hogy az ottani magyarok elsősorban abban számítanak segítségre, hogy a következő nemzedéknek is meg tudják őrizni a dél-afrikai magyar házat.

MTI