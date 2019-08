Fidesz: Gyurcsányék alatt rezsiemelés volt, nem rezsicsökkentés

2019. augusztus 27. 15:59

Gyurcsányék csak elvettek az idősektől, kormányzásuk alatt sorozatos rezsiemelés volt, nem pedig rezsicsökkentés és rezsiutalvány, ahogy most, és még elvettek egy havi nyugdíjat is - közölte kedden a Fidesz az MTI-vel.

A nagyobbik kormánypárt ezzel Gréczy Zsolt DK-s parlamenti frakcióvezető által korábban elmondottakra reagált. Az ellenzéki politikus arra szólította fel a Fideszt, hogy a nyugdíjemelés mértékét újra kösse a reálbérek növekedéséhez és közölte, amennyiben a Gyurcsány-kormány nyugdíjpolitikája lenne érvényben, akkor a nyugdíjasok átlagosan 7500 forinttal kapnának többet havonta.

A Fidesz reagálásban azt írta, a Fidesz-KDNP kormányzása óta a nyugdíjak vásárlóértéke 10 százalékkal emelkedett, az idősek életét az elmúlt években rezsicsökkentéssel, a legfontosabb élelmiszerek áfájának csökkentésével és Erzsébet-utalvánnyal is segítették. Most 9 ezer forintos rezsiutalványt is kapnak a nyugdíjasok, és ősszel várhatóan újra nyugdíjprémiumot fizetnek - olvasható a közleményben.

MTI