Nagy Blanka belépett a Momentumba

2019. augusztus 27. 18:08

Nagy Blanka hétfőn a közösségi oldalán jelentette be a hírt: belépett a Momentum Mozgalomba, hogy velük együtt harcoljon a kormány ellen - írja a PestiSrácok.

A trágárkodásáról elhíresült diáklány a posztban azzal indokolja döntését, hogy azért döntött a Momentum mellett, mert szimpatikusnak találta, hogy “egy olyan pártról van szó amely most kezdi felépíteni a múltját, a jelenét s a jövőjét.” (Szó szerinti idézet). Nagy Blanka egyébiránt arra is kitért, hogy reméli, nem csalódtak benne azok, akik az elmúlt egy évben támogatták őt. Úgy fogalmaz: Most egy kicsit megszorul a szívem, hogy félek attól, hogy eme cselekedetem után néhány elfordulnak tőlem, esetleg az ellenséget vélik felfedezni. Lehetnek olyanok akik most azt gondolják: Kígyót nevelgettek a keblükön.

Azt is elárulja, hogy ezek után büszkén viseli majd a billogot, ami szerinte örökre rajta marad: Most nekem kellett meghoznom, egy olyan döntést amelyet innentől kezdve egyfajta bélyegként fogok magamon hordani. Ezt a bélyeget pedig próbálom a lehető legbüszkébben, leghűségesebben és a legalázatosabban hordani.

Ezután kijelenti: bár a testemet s lelkemet lilába borítottam, a szívem piros-fehér-zöld marad, melyben a sárga s a kék is helyet kap, melyek az Európai Unió színei.

A kaméleonokat is megszégyenítő színfoltos test víziója után Blanka azt hangsúlyozza, mennyire fontosnak tartja, hogy együttműködjön más pártokkal. Szavai szerint a cél azonos: egy békés és demokratikus országot kell teremtenünk amelyben nem érhet atrocitás valakit a neme, az identitása, a szexuálitása vagy a politikai nézete miatt.

A PestiSrácok korábban azt írta: önkormányzati képviselő akar lenni mindenki Nagy Blankája Kiskunfélegyházán. A Hír TV birtokába került az MSZP elnökségi tájékoztatója, amiből kiderült az is, hogy a szocialisták támogatják a köztársasági elnök arcszőrzetéről nem éppen akadémiai előadásmódban értekező diáklányt. A dokumentumból kiderült: nemcsak az őt felkapó szocialisták, de az egész ellenzéki cirkusz beáll a lány mögé, vígjátékká degradálva a fővárosban folyó királydrámát. A kiskunfélegyházi diáklány mellett korábban nyíltan kiállt a Momentum Mozgalom is. A párt elnökségi tagja szerint Nagy Blankának minden támogatást meg kell adjanak, és ha ő a megfelelő személy a helyi önkormányzat vezetésére, akkor ki fognak állni mellette. Hogy egy frissen érettségizett diáklány mitől válna alkalmassá egy város vezetésére, azt nem kommunikálták a sajtó felé. Nagy Blankát a DK és Dobrev Klára is személy szerint védelmébe vette kecskeméti beszédét követően; még meg is dicsérték – ahogy ők fogalmaztak: bátorságáért. Áprilisban pedig Gyurcsány Ferencék kampánynyitóján fel is szólalt Nagy Blanka.

HírTV - PestiSrácok