Karácsony Gergely: Budapesten lakhatási válság van

2019. augusztus 29. 18:26

Budapesten lakhatási válság van, a kormánynak nincs lakhatási politikája - mondta Karácsony Gergely zuglói polgármester, ellenzéki főpolgármester-jelölt egy szakmai konferencián csütörtökön Budapesten.

Az egészségügy vagy az oktatás legalább államtitkári szinten képviselve van a kormányban, de a lakhatás még úgy sem, holott alapvető jog - mondta az ellenzéki politikus.

Az önkormányzatok többsége is próbál "elslisszanni" a probléma elől, számos kerület szabadulni próbál a szegényektől. Mindennaposak a kilakoltatások, az ingatlanárak emelkedési ütemében pedig világelsők lettünk. A lakhatási válság súlyát jelzi, hogy a középosztályt is elérte. A jelenlegi ingatlan- és albérletárak már a relatíve jelentős jövedelműek számára is egyre kevésbé megfizethetők - magyarázta Karácsony Gergely.

Az ellenzéki politikusoknak, önkormányzatoknak vannak támogatható javaslatai, még ha bátortalanok is, javarészt a források szűkössége miatt - tette hozzá.

A lakásfenntartási és adósságkezelési támogatás azért fontos, mert az otthon elvesztése többnyire olyan visszafordíthatatlan folyamatokat indít el, amelyeknek sokkal nagyobb a társadalmi költségük, mint a lakhatási támogatásoknak. Azokat pedig, akik már utcára kerültek abban kellene segíteni, hogy a hajléktalanszállónál jobb körülmények között próbálhassák meg újrakezdeni életüket - mondta Karácsony Gergely.

A nonprofit lakásszektor aránya Budapesten nagyon alacsony, alig öt százalék, ezt növelni kell például az önkormányzatok számára közvetlenül hozzáférhető európai uniós támogatások segítségével - jelentette ki. A nonprofit lakásszektor gyarapodása a magánszektor árait is mérsékelheti - tette hozzá.

Karácsony Gergely a Friedrich-Ebert-Stiftung Lakhatás - kényszerek és lehetőségek címmel rendezett konferenciáján tartotta bevezető előadását.

MTI