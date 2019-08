Nagybecskerek: A Sörnapok keretében Magyar Napot tartottak

2019. augusztus 30. 09:39

Harmadik éve szervezték meg Nagybecskereken, a Sörnapok keretében a Magyar Nap elnevezésű rendezvényt, amely keretében a kulturális, a turisztikai, a gazdasági adottságokkal ismerkedhetnek meg a nézelődők, látogatók.

Kép: vajma.info

Az anyaországból az idén Mórahalom, Szeged és Békéscsaba mutatkozott be más-más formában. A békéscsabaiak a nagy büszkeségükkel, a csípős csabai kolbásszal lepték meg a Bega menti polgárokat, a mórahalmiak a turisztikai adottságaikat mutatták be a nézelődőknek, de fellépők is gazdagították a művelődési műsort, míg a szegediek egy standon is kiállították érméiket, de egy műsorszámmal is kedveskedtek.

Kovács Elvira parlamenti képviselő, a szervezőbizottság tagja kifejtette, hogy nagyon fontos, hogy Nagybecskerek főterén meg tudjon a magyarság mutatkozni, hiszen a környékbeliek - muzslyaiak, nagybecskerekiek, erzsébetlakiak és szentmihályiak - mellett a közép-bánátiakkal egyetemben az észak-bánáti művelődési egyesületek is lehetőséget kaptak a fellépésre, a bemutatkozásra. Még hozzáfűzte, hogy jövőre, dél-bánáti régióból szeretnének hívni fellépőket.

Ezúttal Muzslyáról fellépett a Pillangó és a Százszorszép néptánccsoport, valamint a Kisbanda citerazenekar a Muzslai Petőfi Sándor MME-ből, míg a nagybecskereki Petőfi MME-ből bemutatkozott a nemrég óta működő tánccsoport. Az erzsébetlaki Császár-tó MME tagjai közül fellépett Csonka Brigitta szólóénekes, Bálint Mirella és Hanyik Leon énekes kettős a táncosokkal, valamint a Kaláris leánykórus. Csókáról a Móra Ferenc MME tagjai mutatkoztak be, Tiszaszentmiklósról néptánccal a Piros Tulipán egyesület tagjai, a törökkanizsai Tiszagyöngye MME is erősítette a rendezvényt, csakúgy mint a magyarittabéi Búzavirág Hagyományápoló Egyesület táncosai, valamint a szentmihályi József Attila MME tagjai, akik citerával és énekkel léptek színre. A magyarországi fellépők között volt a mórahalmi Parasztkórus és a Szegedi Táncegyüttes.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Nyilas Mihály, oktatási titkár is, aki elmondta, hogy a Sörnapok keretében, amely eleinte vajdasági jellegű volt, ma már országos viszonylatban is jelentős rendezvénnyé nőtte ki magát, és immár harmadik éve lehetőség van arra is, hogy Magyar Napot rendezzenek, hogy a bánáti, a vajdasági és az anyaországi magyarok is megmutassák adottságaikat. Az a cél, hogy még inkább elmélyítsék azt a barátságot, amely a két nép, illetve a két ország között van.

A rendezvényt hivatalosan Zoran Pašalić, szerbiai polgári jogvédő nyitotta meg, aki beszédében hangsúlyozta, hogy Szerbia nemcsak Európában, hanem a világban is példaként szolgál, ami a nemzeti kisebbségek védelmét érinti, és a 23 nemzeti kisebbségére büszke lehet az ország. A Polgári jogvédő, mint intézmény mindig is kiállt azért, hogy a kisebbségeket népszerűsítsék, és az ombudsman előrevetítette, hogy hamarosan megvalósul egy projektum, amely keretében megnyílik majd a nemzeti kisebbségek múzeuma, amely azt hivatott bemutatni, hogy a nemzeti kisebbségek mi mindennel járultak ahhoz, hogy az ország, amelyben élnek minél jobban fejlődjön.

A Szabadság téren mintegy 40 standon mutatkoztak be a környékbeli gazdák, akik termékeiket állították ki, illetve árusították, ott voltak a borászok, a méhészek, a tejtermelők, de a kézművesek, női szervezetek is kiállították munkáikat, alkotásaikat.

Kónya-Kovács Otília

vajma.info