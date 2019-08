Belga Nagydíj - Élen a Ferrarik, gondok a Mercedesnél

2019. augusztus 30. 12:55

A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es Belga Nagydíj pénteki első szabadedzésén.

Sebastian Vettel

archív MTI/Vladrin Xhemaj

A 32 éves versenyző mögött csapattársa, a monacói Charles Leclerc végzett a második helyen, míg a harmadik köridőt Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája érte el. A fiókcsapat Toro Rossótól szerződtetett thaiföldi Alexander Albon jól mutatkozott be a Red Bullban, negyedikként zárt az edzésen.



Az ötszörös vb-győztes, címvédő és az összetettben most is az élen álló Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája csak hatodik lett márkatársa, a finn Valtteri Bottas mögött. A gyakorlás elején a 34 éves versenyző nem tudott mért köröket teljesíteni, mert a Mercedes új motorja meghibásodott. Később Hamilton pályára tudott hajtani, de a legjobb körében is több mint 1.3 másodperccel lassabb volt Vettelnél.

MTI