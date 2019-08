Magasnyomású zóna, légörvény, feloszló gomolyfelhők

2019. augusztus 30. 16:22

Az Azori-szigetek felől Spanyolországon és Franciaországon keresztül egészen a Kelet-európai-síkság északi feléig magasnyomású zóna húzódik. Ettől keletre, délkeletre meleg az idő, a hőmérséklet általában 30 fok felett, északabbra pedig 25 fok körül alakul. A legmelegebb jellemző módon az Ibériai-félszigeten van, ahol több helyen 35 fok feletti csúcsértéket mérnek, de hasonló értékek a Balkán-félszigeten is előfordulnak. A magasnyomású területbe a Balti-tenger felől egy feloszlóban levő hidegfront ékelődik be, a front felhőzetéből szórványosan kisebb csapadék is hull. Az Alpok térségében több helyen volt zivatar, amelyet részint az Olaszország felett található, már majdnem teljesen feloszlott légörvény keltett. Ugyanakkor a Brit-szigetek és a Skandináv-félsziget időjárását hullámzó frontálzóna alakítja. Arrafelé hűvös, csapadékos az idő, a hőmérséklet maximuma 15 és 20 fok között változik. A Kárpát-medence időjárását szombat estig alapvetően anticiklonális hatás jellemzi, de helyi zápor, zivatar kialakulására is van esély.

Idehaza: a gomolyfelhők éjszakára feloszlanak, megszűnik a csapadék. A derült éjszakát követően szombaton is napos idő várható gomolyfelhőkkel. Szombaton a délutáni, esti órákban helyenként alakulhatnak ki záporok, zivatarok - legnagyobb eséllyel a Dunántúlon. Az északkeleti, majd keleti szél csak néhol élénkülhet meg, de zivatar környezetében erős vagy viharos lökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jellemzően 14 és 23 fok között alakul, a nagyobb városokban, vízpartokon, magasabban fekvő helyeken lesz enyhébb az éjszaka.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 30 és 35 fok között várható.

MTI