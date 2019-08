Jövőre átadják az új kis-balatoni látogatóközpontot

2019. augusztus 30. 23:17

Jövőre adják át az új Kis-Balaton Látogatóközpontot - közölte az Agrárminisztérium környezetügyekért felelős államtitkára péntek este Balatonszentgyörgyön, miután terepbejárást tartott az 1,2 milliárd forint európai uniós támogatásból épülő létesítménynél.

Magyarország egynegyede természet közeli állapotban maradt. A természeti örökség védelmét tíz nemzeti park látja el mintegy 1400 munkatárssal - mondta Rácz András a Fejlődő Kis-Balaton című rendezvényen.



A magyarországi ökoturizmus legjelentősebb tényezői a nemzeti parkok igazgatóságai, amelyek régészeti örökségeket is védenek, és az ország 700 ökoturisztikai létesítményének mintegy felét működtetik. Közel 300 ezer hektárnyi állami tulajdonú terület vagyonkezelői, és a feladataik közé tartozik a régi magyar háziállatok genetikai állományának megőrzése is - tette hozzá.

A nemzeti parkok létesítményeinek látogatottsága az elmúlt tíz évben 25 százalékkal nőtt. Éves szinten 1,6 millió regisztrált látogatót vonzanak, de ennél is több a látogatója a kijelölt túraútvonalaiknak, tanösvényeiknek - mondta Rácz András.



Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park vezetője elmondta, hogy az igazgatóság 14 bemutatóhelyéből hármat látogatóközpontként működtetnek, évente 450 ezer regisztrált érdeklődőt fogadva.





Puskás Zoltán

Beszámolt öt folyamatban lévő uniós támogatást élvező projektjükről, amelyek közül a legnagyobb és leglátványosabb az 50 százalékos készültségi fokon álló, a Kis-Balaton kapujának is nevezett új látogatóközpont lesz.



A Vönöczky Schenk Jakab kutatóház szomszédságában, mintegy 1300 négyzetméteren 1,2 milliárd forint uniós támogatásból és 10,3 millió forint önerővel épülő létesítmény formabontó, tájba illeszkedő építmény lesz, földtakarással és növényekkel a tetején.



Az épület külső energiaforrást nem igényel, napelemparkkal, talajszondás fűtési rendszerrel készül. Lesz benne moziterem, interaktív kiállítás, előadó terem, büfé.



Játszótér, vízi és szárazföldi tanösvények, kenutúrák, családbarát létesítmények is várják majd a látogatókat.



A beruházás részeként a Diás-szigeti emlékház mellett felújítják a Matula-kunyhót is.

