Utószezon jön a balatoni hajózásban

2019. augusztus 31. 12:05

Szeptember 2-án megváltozik a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) személy-, séta- és gyorshajóinak menetrendje, és a szántód–tihanyi komp is ritkábban közlekedik.

Siófokról Füreden át Tihanyba és vissza, továbbá Fonyód és Badacsony között naponként több menetrendi járat is indul, szeptember 29-ig pedig vasárnaponként Balatonmáriafürdő–Györök–Szigliget között is hajókázhatunk, sőt kerékpárszállító hajóra is válthatunk jegyet. Balatonfüredről, Siófokról és Keszthelyről minden nap indulnak sétahajók, Badacsonyban, Almádiban, Földváron, Lellén, Fonyódon, Balatonmáriafürdőn pedig minden szombaton és vasárnap ülhetünk sétahajóra.

Szeptembertől hagyományosan megváltozik a Bahart járatainak indulási időpontja Fotó: Éberling András

Szombatonként és vasárnaponként Siófokról Füreden át Tihanyba indul gyorshajó, a Magor nevű motoros a Siófok–Füred–Tihany és visszaútra bármikor bérelhető. Akinek pedig sietős az útja a déli partról az északira, és nem akarja megkerülni a Keszthelyi-öblöt, az Fonyódról vízi taxival is átjuthat Badacsonyba, és onnan vissza a tó somogyi partjára.

A kishajózásban viszont még koránt sincs vége az idénynek. Az ez évre tervezett 152 vitorlásverseny közül ma kezdődik és holnap zárul Csopakon az Optimist Magyar Bajnokság, ezt követően megrendezik többek között a balatonföldvári 50-es cirkálóflotta-bajnokságot, a Laser Európa-kupát, a repülő hollandi Eb-t és a balatonfüredi Széchenyi István félszigetkerülő versenyt. A Magyar Vitorlásszövetség vezetői bíznak benne: nem maradnak vízi sport élménye nélkül a Balaton kora őszi vendégei, ezért érdemes a nyári hónapok elteltével is figyelemmel kísérni a magyar tenger programkínálatát, ahol az évszaknak megfelelő rendezvényekkel hosszabbítják meg az utazási szezont.

magyarnemzet.hu