Szili: a holnap alapjait ma kell lerakni, s az óvodák ennek eszközei

2019. augusztus 31. 13:50

A holnap alapjait ma kell lerakni, s mivel az óvodák ennek eszközei, az önálló magyar óvodákra a külhoni magyar közösségekben is szükség van - jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a felvidéki Tornalján, ahol beszédet mondott a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében elkészült új helyi református magyar óvoda átadásán szombaton.

A többségében magyarok lakta gömöri kisvárosban tartott átadót istentisztelet előzte meg. A miniszterelnöki megbízott az ünnepélyes átadón az óvodafejlesztési program céljairól, a magyar óvodáknak a külhoni magyar közösségekben betöltött többletszerepéről is beszélt.

Elmondta: a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program egy olyan "kegyelmi állapotban" megnyílt lehetőség, amelyet most megragadott Tornalja is. Rámutatott: az új intézmény a gyerekeknek lehetővé teszi, hogy a legjobb körülmények között nevelkedhessenek, és ösztönzőleg hat a szülőkre is, hogy gyermekeiket oda írassák.

"Óriási szolgálat az, amelyet az óvó pedagógusok végeznek a nemzet szolgálatában" - hangsúlyozta Szili Katalin, rámutatva: az új óvoda szép és korszerű kereteket teremt a rendkívül fontos óvodapedagógiai munkához is. Leszögezte: itt is szükség van egy önálló magyar óvodára, mert a holnap alapjait ma kell letennünk, s az óvodák ennek eszközei, a külhoni magyar közösségekben különösképpen.

"Az új intézmény a közösséghez való tartozás kapuja lehet a kisgyermekeknek Tornalján" - fejtette ki Szili Katalin. Hozzátette: reméli az intézmény idei létszámát a közeljövőben meg tudja sokszorozni.

Az új református magyar óvodát Tornalján a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében nyújtott, 350 ezer euró (115,5 millió forint) összegű támogatásnak köszönhetően sikerült megépíteni.

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program három ütemében 47,6 milliárd forintot fordítanak az óvodai és bölcsődei rendszer megújítására szerte a Kárpát-medencében.

Ebből az összegből 13,1 milliárd forint jut a Felvidékre, ahol 155 egyházi, illetve önkormányzati fenntartású intézményt, óvodát és bölcsődét újítottak és újítanak fel, valamint 32 új intézményt építenek. A Felvidéken a program keretében felújított intézmények száma már meghaladta a száztízet és ütemszerűen halad a teljesen újak építése is.

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési programot 2016 decemberében illetve 2017-ben hagyta jóvá a magyar kormány. A program, amely részben követi, részben pedig párhuzamosan fut a magyarországi óvoda- és bölcsődefejlesztési programokkal, Trianon óta a határon túli óvodákat célzó legnagyobb befektetés.

MTI