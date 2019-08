Idén is lesznek szilvanapok Szarvason

2019. augusztus 31. 14:21

A szilvaérés idején idén is megrendezik a Szarvasi Szilvanapokat, a háromnapos rendezvényen a kulináris élményeken túl koncertekkel és gyermekprogramokkal várják a látogatókat szeptember 6-tól 8-ig.

A szervezők közleménye szerint a fesztiválon minden a hungarikummá "érett" gyümölcsről, a szilváról fog szólni, a látogatók kedvükre válogathatnak a szilvás receptekből, minősített szilvapálinkákból, kézműves szilvás sörökből és a rézüstökben rotyogó szilvalekvárokból is.

A program pénteken délután egy felvonulással veszi kezdetét a Körös-parti kisvárosban, majd koncertekkel és különleges hagyományőrző műsorokkal folytatódnak egészen a vasárnap délutáni szilvabúcsúztató zárásig.

Az eseményen Békés megye legjobb szakácsai, cukrászai is jelen lesznek. A látványkonyhában ízes szilvás étkek készülnek majd Prohászka Béla, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke, mesterszakács vezetésével.

Az elmúlt években nagy sikere volt a szilvás sütemények receptversenyének is, melyet idén is meghirdettek a mestercukrász Erdős Hanna zsűrielnök vezetésével. A szilvanapi hagyományokhoz híven az eseményen idén is lesz pálinkaminősítési verseny.

A háromnapos rendezvény részletes programja a www.szilvanapok.hu oldalon olvasható.

MTI