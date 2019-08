NB I - Döntetlen Zalaegerszegen

2019. augusztus 31. 21:50

Az újonc Zalaegerszeg 1-1-es döntetlent játszott a vendég Puskás Akadémiával a labdarúgó OTP Bank Liga ötödik fordulójának szombati játéknapján.

A ZTE-nek ez volt az első hazai meccse az idényben, egyben hét év után az első otthoni élvonalbeli mérkőzése.

OTP Bank Liga, 5. forduló:

ZTE FC-Puskás Akadémia FC 1-1 (1-1)



ZTE Aréna, 4858 néző, v.: Bogár

gólszerzők: Radó (43., 11-esből), illetve Vanecek (36.)

sárga lap: Lesjak (45.), illetve Knezevic (34.), Szolnoki (74.)



ZTE FC: Demjén - Bolla, Lesjak, Devecseri, Tamás K. - Kocsis G. - Barczi, Bedi, Mitrovic (Hudák, 94.), Radó (Bobál, 81.) - Ikoba (Stieber, 52.)



PAFC: Hegedüs L. - Szolnoki, Meissner, Hadzsiev, Nagy Zs. - Van Nieff, Urblík - Sós (Kiss T., 85.), Knezevic, Henty (Gyurcsó, 55.) - Vanecek (Mebrahtu, 71.)

Az első 15-20 perc eseménytelen mezőnyjátékkal telt, ezután azonban megélénkült a meccs, mindkét csapat előtt adódtak lehetőségek. Öt percen belül aztán két gólt is láthatott a közönség, de amíg az egyik oldalon Radó találatát les miatt érvénytelenítették, addig a cseh Vanecek sikeres lövésével előnybe kerültek a vendégek. A folytatásban is sok volt a helyzet, és a zalaegerszegieknek - megérdemelten - még a szünet előtt összejött az egyenlítés büntetőből.

A fordulást követően az első említésre méltó esemény a frissen igazolt Stieber Zoltán beállása volt, a válogatott szélsőt - aki sok évnyi légióskodás után most debütált az NB I-ben - nagy tapssal köszöntötték a hazai drukkerek. A másik oldalon is pályára lépett egy válogatott játékos, Gyurcsó Ádám, és a két futballista becserélésével az iram is megélénkült, felváltva forogtak veszélyben a kapuk. Bár a második félidő jóval eseménydúsabb volt, mint az első, újabb gól már nem esett, ezzel mindkét csapat szezonbeli első döntetlenjét játszotta.

MTI