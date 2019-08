A görög kormány új intézkedéseket vezet be a migráció elleni küzdelemben

2019. szeptember 1. 00:23

A Kiriákosz Micotakisz vezette új konzervatív görög kormány szombaton intézkedéscsomagot fogadott el az elmúlt időszakban felerősödött migrációs nyomás elleni hatékonyabb küzdelem érdekében.

A kormány külügyi és védelmi bizottsága rendkívüli ülést tartott, miután csütörtökön egy nap alatt csak Leszbosz szigetére több mint félezer új migráns érkezett, amire nem volt példa az Európai Unió és Törökország közötti menekültügyi megállapodás 2016-os megkötése óta, miközben az ottani 3000 férőhelyes menekülttáborban már most is több mint tízezren vannak. De a görög szigeteken létesített többi menekülttáborban is legalább kétszer annyian tartózkodnak, mint amennyi a kapacitásuk.

A kormány döntése értelmében első lépésben a kísérő nélküli gyerekeket szállítják át a szárazföldi befogadótáborokba. Megerősítik a határellenőrzést a Frontexszel, az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynökségével és a NATO-val karöltve, valamint a rendőrségi járőröket is egész Görögországban, hogy kiszűrjék azokat az elutasított menedékkérőket, akik a döntés ellenére az országban maradtak. Továbbá lerövidítik a jelenleg akár több hónapig is tartó menekültügyi eljárást azzal, hogy megszüntetik a második fellebbezési fokozatot a menedékkérelem elutasítása után, és kitoloncolják a jogosulatlan menedékkérőket. Ezen kívül családegyesítés keretében más európai országokba szállítanak 116 kiskorú migránst.

Az új intézkedéscsomag azt is előirányozza, hogy az elutasított menedékkérőket gyorsított eljárásban küldik vissza Törökországba.

2015-ben csaknem egymillió migráns és menekült lépett be a görög határon át az Európai Unióba, hogy onnan folytassa útját a gazdag nyugat- és észak-európai célországok felé. Az EU és Törökország közötti, 2016. márciusi menekültügyi megállapodás a töredékére csökkentette az illegális migrációt, viszont több tízezren rekedtek Görögországban, miután a nyugat-balkáni országok egymás után lezárták határaikat.

MTI