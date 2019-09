Megkezdődött a rezsiutalványok kézbesítése

2019. szeptember 2. 12:37

Szeptember 30-áig mintegy 2,6 millió nyugdíjas kap személyenként 9 ezer forint összegben gáz- és villanyszámla kifizetésére fordítható utalványt. Az első kézbesítést követően Fónagy János államtitkár elmondta, a kormány intézkedése révén a nyugdíjasok, nyugdíjszerű ellátásban részesülők kapnak személyenként 3 darab 3 ezer forint címletű rezsiutalványt, megközelítőleg 24 milliárd forint értékben.

Az államtitkár hangsúlyozta, a kormány, a korábbi évekhez hasonlóan, az idén ősszel is támogatásban részesíti a nyugdíjasokat, a rezsiutalványt 2020. március 31-éig lehet felhasználni villanyszámla és gázszámla kiegyenlítésére. Kiemelte, a Fidesz-KDNP kormány kézzelfoghatóan is megbecsüli a nyugdíjasokat, fontosnak tartja azt a 2,6 millió nyugdíjast, akik a társadalom középhadát felnevelték. Míg a Gyurcsány-Bajnai kormányok emelték a gáz- és villany árát, addig az Orbán-kormány 2012-től csökkenti a rezsit, megőrzi a nyugdíj fizetőértékét, sőt 2010-től 10 százalékkal növelte azt – mondta. Felidézte, hogy a kormány a mindenkori költségvetés teherbírásától függően egyéb juttatásban is részesíti a nyugdíjasokat, korábban Erzsébet utalványokat biztosított, az idén rezsiutalványokat ad – tette hozzá az államtitkár.

MTI