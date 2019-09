Bekerült a TOP 3-ba Zsóri gólja a Puskás-díj esélyesei között

2019. szeptember 2. 15:19

Az elmúlt szezon tíz legszebb találatára több mint 300 ezren szavaztak, a voksok alapján a fiatal magyar játékos parádés gólja is benne van a legjobb három között – jelentette be a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) hétfőn délben Milánóban. Februárban a Debrecen–Ferencváros bajnokit Zsóri ollózása döntötte el a 93. percben, a DVSC nyert 2-1-re. A Puskás-díjat a FIFA többi elismerésével együtt a The Best FIFA Football Awards gálán adják át Milánóban szeptember 23-án.

MTI