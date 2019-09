Felvidék: Új időknek új dalai a dunaszerdahelyi gimnáziumban

2019. szeptember 3. 08:52

Idén július 1-jétől új igazgatója van a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnáziumnak. A változás már az augusztus huszadikai Szent István-napi ünnepségen is észlelhető volt, s a mai tanévnyitó résztvevői a célokról is tájékoztatást kaptak.

Kép: Oriskó Norbert/felvidek.ma

Az iskola új igazgatónője, Valkai Anett üdvözölte az iskola diákjait és munkatársait. Külön köszöntötte az első osztályába lépett diákokat és azok szüleit. Hangsúlyozta, a változó világban alkalmazkodnunk kell az új kihívásokhoz, úgy, hogy közben hűek maradunk önmagunkhoz. Ma a szükséges tárgyi információkat már a világháló segítségével is megtanulhatja az ember, ám – az igazgatónő szerint – az csupán csalóka illúziója a tudásnak. A minőségi oktatás mellett az iskola feladata, hogy a diákok a felnőtté válás fontos éveiben megtanulják, mi az, ami nélkülözhetetlen, és mi az, ami nem. A diákoknak választ kell kapniuk a bennük megfogalmazott fontos kérdésekre, a pedagógusok feladata, hogy életszemléletüket az európai, keresztény és a magyar hagyományok és kultúra irányába vezessék. Rámutatott, hogy a gyermekek a jövőnket jelentik, a jövő magyarságát, tudósait, művészeit, mestereit, családapáit, családanyáit, és az idős szülőkről gondoskodó gyermekeket.

„Kiemelten fontos, hogy a felnövő generáció a saját anyanyelvén tanuljon, büszkén vállalja magyarságát, mert a jövőnk záloga a szülőföldjén boldogulni tudó magyar fiatalság” – hangsúlyozta Valkai Anett, aki szerint mindezt a hétköznapok sorozata alatt jókedvűen, tiszta szívvel, a diákok és a pedagógusok közötti partneri viszonyra alapozva kell megcselekedni. Hozzátette: „250 gyermek és család bízik bennünk, ne okozzunk csalódást!”

Az iskolai tanévnyitókon általában pedagógusok szólnak a diákokhoz. A dunaszerdahelyi gimnáziumban a diákönkormányzat vezetőjét kérték a folytatásra, mondja el, milyen iskolába szeretnének járni a diákok. Aranyossy Levente tömören és velősen fogalmazta meg gondolatait. Úgy gondolja, a gimnáziumi évek „„egy utazás, ahol együtt vagyunk, harcolunk, és próbáljuk leküzdeni az akadályokat”. Ezen az úton a diáknak a tanulásra lehetőségként kell tekintenie, a tanárnak pártfogoltként a diákra. „Legyünk együttműködő társak” – mondta.

Csicsay Bernadett személyében a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnáziumnak új igazgatóhelyettese is van, aki tájékoztatott arról, hogy 11 osztályban kezdődik meg a tanítás. Név szerint köszöntötte valamennyi osztályfőnököt is. Az elsősök számára rögtön megkezdődött az osztályfőnöki óra, amelyre szeretettel invitálta a szülőket is.

Oriskó Norbert

felvidek.ma