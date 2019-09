Délvidék: Beiskolázási csomag a temerini elsősöknek

2019. szeptember 3. 09:20

Ötvennégy kisdiák vette át Temerinben a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) beiskolázási csomagját. Ennyien kezdték meg ma tanulmányaikat a helyi Kókai Imre Általános Iskolában.

Ternovácz István az egyik kisdiákkal

Kép: vajma/Ádám Csilla

Az ajándékot, amely tolltartót, füzetet, zsírkrétát, metalofont és egyéb más hasznos tanszert tartalmaz, Ternovácz István, az MNT Végrehajtó Bizottságának tagja adta át.

Köszöntőjében kiemelte, hogy ez egy mérföldkő az elsősök és szüleik életében, eddig ugyanis az óvodában sok mindent megtanultak, mostantól azonban számon is kérik a tudást:



- Elindultak egy új úton, és ezt az utat kívánja segíteni a magyar kormány és a Magyar Nemzeti Tanács olyképpen, hogy lassan már tíz éve egy gazdag tanszercsomagot ad át a gyerekeknek. Ezzel egyrészt megkönnyíti a szülők költségvetését, hiszen nagy a kiadás ilyenkor, másrészt viszont tetszetős, tartalmas az ajándékcsomag – hangsúlyozta az MNT illetékese.



Hozzátette, a magyar kormány és az MNT célja az, hogy arra ösztönözze a szülőket, hogy gyerekeik magyar nyelven tanuljanak tovább: - Az anyaországból érkező idei első támogatásokat valamikor februárban adtuk át, akkor egy Mátyás király emlékkönyvet kaptak a gyerekek, ezt az iskolatáska átadása követte, most ezeket a tanszereket kapták meg. Ha továbbhaladnak tanulmányaik útján, számíthatnak majd ösztöndíjakra, különféle juttatásokra. A magyar kormány és a Magyar Nemzeti Tanács mindent megtesz annak érdekében, hogy megmaradjunk- tette hozzá. A Végrehajtó Bizottság tagja azt is elmondta, hogy az idén Vajdaságban 1360 elsős kezdte meg tanulmányait, néhány évvel ezelőtt ez a szám még 1500 volt, és mint fogalmazott, a mostani támogatás abban nyújt segítséget, hogy a szülők könnyebben meghozzák a döntést.

Ötvennégy kisdiák kezdte meg tanulmányait a temerini iskolában, tizennégyen a telepen, negyvenen a központi tagozaton. Sziveri Béla iskolaigazgatótól megtudtuk, hogy az idén az elsősök tankönyveit a helyi önkormányzat biztosítja, az ezt követő osztályokban pedig a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet ugyancsak tankönyveket ajándékoz a rászoruló diákoknak.

Ádám Csilla

