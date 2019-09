Történelmi képregényfesztivált rendeznek szombaton Esztergomban

2019. szeptember 3. 11:11

Történelmi képregényfesztivált rendeznek szombaton Esztergomban, a rendezvényen a legismertebb történelmiregény-írókkal személyesen is találkozhatnak a látogatók, emellett lesznek képregénykészítési bemutatók, dedikálások, beszélgetések, közös rajzolás és izgalmas történelmi filmeket is vetítenek.

Illusztráció: kiralyokeskeresztesek.hu

Az esztergomi királyi vár lovagtermében rendezett találkozón mutatják be a Királyok és keresztek című, Nyugat-Európában is megjelenő magyar történelmi képregény második kötetét - hangzott el az M1 aktuális csatorna keddi műsorában.



Németh Levente grafikus, a képregény rajzolója a műsorban elmondta, hogy a képregények első skicceit alapvetően papíron, ceruzával rajzolja meg, végül pedig digitális technika segítségével készül el.



Beszámolt arról, hogy a jövő héten mutatják be Brüsszelben, Európa második legnagyobb képregényfesztiválján a Királyok és keresztek című képregény első részének holland, francia, német nyelvű kiadását. A képregényt, amelyet a helyszínen dedikálnak majd a szerzők, egy belga kiadó adta ki.



A képregény második részét, amely Szent Imre herceg történetét folytatja, az esztergomi fesztiválon mutatják be.



Vereckei András múzeumpedagógus, a rendezvény szervezője szerint a történelmi képregény műfaja a fantázia és a nagyon hiteles, akár történelemkönyvbe is beilleszthető történelem határán helyezkedik el. "Van benne egy kis mese is" - mondta, hozzátéve, hogy a képregény műfaji adottságaival képes kitölteni olyan lyukakat, amelyek a történelemben a források hiányából fakadóan keletkeztek. Tapasztalatuk szerint a képregények felkeltik a fiatalok érdeklődését a történelem és az olvasás iránt is.



A fesztiválon a magyarok mellett lengyel, cseh és szlovák rajzolók mutatkoznak be.



A megnyitót követően kihirdetik az esztergomi Balassa Társaság történelmi képregény pályázatának eredményét, majd cseh, lengyel és szlovák alkotók mutatják be, hogyan jelenik meg közös történelmünk a képregényen keresztül.



Az érdeklődők megismerkedhetnek az idei év újdonságaival, lesz a kiterjesztett valóság technológiáját használó bemutató, valamint térbeli vármakett-nyomtatás és közös képregényrajzolás.



MTI