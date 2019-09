A Ficsak és a Ringató összefogott a kisgyermekekért

2019. szeptember 3. 12:08

A Ficsak - Fiatal Családosok Klubja - minden eseményével, aktivitásával hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az összefogás. Szeretnénk megmutatni a hazai családszervezetek erejét és azt, hogy a közös munka még nagyobb eredményeket hozhat.

Évek óta dolgozunk együtt Gróh Ilonával, a Ringató foglalkozások megálmodójával, azon, hogy a kisgyermekes családok számára ismertté tegyük azt a zenei nevelési programot, mely azon túl, hogy fejleszti a kicsiket, az összetartozás élményével is megajándékoz. Legyen szó édesanyákról, nagymamákról, édesapákról, vagy éppen kisgyermeknevelőkről számukra is élményt ad a Ringató program. Hiszünk abban, hogy a zene, a népzene szeretete és megismertetése, a közös játék és éneklés, az együtt töltött minőségi idő a legtöbb, amit gyermekeinkért tehetünk.

Zenei nevelés a bölcsődében képzés

A Zenei nevelés a bölcsődében elnevezésű tanfolyam már több városban lezajlott az elmúlt időszakban, így sok szerencsés kisgyermek nevelő sajátíthatott el hasznos zenei tudást a Ringató alapítójának jóvoltából. Ebben az évben, a Ficsak támogatásával, több budapesti bölcsődei dolgozó részére elérhetővé vált a képzés.

Elsőként négy kerület csatlakozott az egyedülálló lehetőséghez, Újbuda, Józsefváros, Csepel és a Belváros, az első képzésnek Újbuda ad otthont most augusztus során, melyhez a 11. és a 8. kerületi bölcsődék dolgozói csatlakoztak első ízben.

Király Nóra

A Ficsak szívügye a kisgyermekek fejlődése

„A Ficsak alapítójaként és 5 gyermekes édesanyaként is hiszem, hogy a kisgyermekkori zenei nevelés nagyon fontos és egy boldog, teljes gyermekkor része kell, hogy legyen. Ezért is dolgozunk immár évek óta a kodályi elvekre épülő Ringató módszer kidolgozójával, Gróh Ilona zenepedagógussal és egyesületével a Ringatóval pl. az anyák napi rendezvényeinken és más eseményeink alkalmával is.”- mondta Király Nóra, a Ficsak alapítója.

Érték és szeretet: ez a Ringató

„A kodályi alapelvekre épülő Ringató-módszer kidolgozójaként lassan negyven éve hiszek abban, hogy a lehető legjobb, amit tehetünk a közös játék és éneklés gyermekeinkkel. A foglalkozásokon a hagyományokból merítve, a művészet eszközeivel – énekszóval, versekkel, játékokkal – közeledünk a kisgyerekes családokhoz. Eseményeink, koncertjeink csodálatos élménnyel gazdagítják a résztvevő családok életét, ám mi szeretnénk, ha ezt a csodát a gyermekek a bölcsőde falain belül is megkaphatnák. Szerencsére tavaly az ország több vidéki városában megvalósult a kisgyermeknevelők zenei képzése program. A visszajelzések nyomán kijelenthetjük, hogy ez a képzés igen hasznos és sikeres, ezért második lépcsőben szeretnénk biztosítani a részvételt budapesti kisgyermeknevelők számára is. Ehhez keressük most az együttműködő önkormányzatokat és az általuk ajánlott bölcsődéket.” – mondta el Gróh Ilona, a Ringató alapítója.

Csodás érzés, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával megvalósuló képzés keretében ilyen sok kisgyermek nevelő tudja elsajátítani a Ringató módszert, akik a tanfolyam elvégzése után használhatják a Ringató védjegyet és bölcsődei keretek között vezethetnek Ringató programokat.

