Elindult a Magyarország 365 fotópályázat

2019. szeptember 3. 12:52

Professzionális és amatőr fotográfusok magas színvonalú képeit is várják a magyar kormány által kedden elindított Magyarország 365 fotópályázatra, melynek célja az ország értékeinek bemutatása.

A fotópályázatra három kategóriában - táj és természet, épített és tárgyi örökség, valamint városi és vidéki közösségi életképek témában - küldhetnek pályaműveket a jelentkezők - közölte a kezdeményezés keddi budapesti sajtótájékoztatóján Kaiser Ottó fotográfus, a szakmai zsűri elnöke.



Mint hozzáfűzte, a Magyar Turisztikai Ügynökséggel, a Magyar Természetjáró Szövetséggel és a Nagycsaládosok Országos Egyesületével együttműködésben kiírt pályázat képeit a fotopalyazat.magyarorszag.hu honlapra lehet feltölteni október 18-ig.



A zsűri olyan pályamunkákat vár, amelyek Magyarország épített és természeti kincseit mutatják be, technikai manipuláció nélkül - emelte ki Kaiser Ottó, hozzátéve: terveik szerint a legjobb fotókból Magyarországon és külföldön is nyílnak majd kiállítások.



A kategóriagyőztesek jutalma 1-1 millió, a második helyezetteké fejenként 500 ezer, a harmadik díjasoké 300 ezer forint lesz, és az internetes közönségszavazás győztesei is kategóriánként 1 millió forinttal gazdagodhatnak - mondta Kaiser Ottó.



A keddi sajtótájékoztatón mutatkozott be a pályázat szakmai zsűrije, melynek tagjai Kaiser Ottó mellett Keleti Éva és Kerekes Emőke fotográfusok, Szarka Klára fotótörténész, valamint Tassy Márk, a Magyar Természetjáró Szövetség igazgatója lesznek.



Keleti Éva hangsúlyozta: Magyarország szépségeit bemutatni olyan téma, amely várhatóan sokakat megmozgat. Mint hozzátette, reményei szerint a kiállítás nemcsak Magyarország, hanem a magyar fotó hírét is öregbíti majd a világban.



Kerekes Emőke többek között olyan képeket vár, amelyek új megfogalmazásban mutatják meg a magyar tájat, nemcsak dokumentálnak, hanem újraértelmeznek majd.



Szarka Klára elsősorban az emberi kapcsolatokról, a közösségekről remél színes képet, "életszagú beszámolókat", és nagyon bízik eddig rejtett tehetségek felbukkanásában is.



Tassy Márk kiemelte, hogy magyarként sokszor éppen a hazai tájat nehéz fotózni, hiszen a megszokott látványban nem mindenki tudja meglátni a különlegességet, reményei szerint azonban a pályamunkák között szép számmal lesznek ilyen felvételek.

MTI