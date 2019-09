Brexit - Európai Bizottság: nagy a valószínűsége a rendezetlen kiválásnak

2019. szeptember 3. 15:21

Meglehetősen nagy a valószínűsége annak, hogy az Egyesült Királyság végül megállapodás nélkül lép ki október végén az Európai Unióból - jelentette ki kedden az Európai Bizottság szóvivője.

Mina Andreeva hangsúlyozta, hogy az úgynevezett kemény Brexit nem a brüsszeli testület által preferált forgatókönyv, a legjobb megoldás a már elfogadott, azonban a londoni parlament által háromszor is elutasított kiválási megállapodás ratifikálása lenne.



Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy eddig nem érkezett konkrét javaslat a brit kormánytól a politikai bénultság fő okának számító ír-északír pótmegoldás (backstop) kiváltására.



"Abból a feltételezésből indulunk ki, hogy október 31-én távozik az Egyesült Királyság" - fogalmazott.



Az Európai Bizottság szerdán várhatólag újabb intézkedéseket mutat be a rendezetlen brit kiválás esetére, egyebek mellett pénzügyi forrásokat is elérhetővé tenne a jelentős gazdasági károkat elszenvedő tagállamok számára a közösség szolidaritási alapjából.

MTI