Kormánypártok: a terroristák előtt nem megnyitni kell a határt, hanem lezárni

2019. szeptember 3. 16:02

A Fidesz-KDNP határozott álláspontja, hogy a terroristák előtt nem megnyitni kell a határt, hanem lezárni - jelentette ki Nacsa Lőrinc, a KDNP frakció szóvivője keddi sajtótájékoztatóján.

MH/Bodnár Patrícia

A politikus a kormánypártok nevében egyetértését fejezte ki, hogy a nyomozó hatóság a lehető legszigorúbb büntetést, tényleges életfogytiglant kért Hassan F. szír terroristavezérre.



A kormánypárti politikus kiemelte, azt látni: Gyurcsányék megint egyértelművé teszik, hogy lebontanák a kerítést, és beengednék a migránsokat. Nacsa Lőrinc rámutatott, Hassan F. szír terroristavezér többszörös gyilkos, aki a gyenge uniós határvédelemnek köszönhetően szabadon járhatott-kelhetett szerte Európában, sőt, a brüsszeli Bizottság migránskártya programjában még különböző forrásokhoz is juthatott. A becslések szerint több ezer hozzá hasonló terroristát engedtek be így Európába az elmúlt években - mondta a kormánypárti politikus.



Nacsa Lőrinc kitért arra is: a bevándorláspárti európai és magyar baloldal itthon Gyurcsányékkal az élen mégis a kerítések lebontásáról beszél, a határvédelem gyengítését akarja elérni. Ezen dolgoznak az Európai Parlamentben és itthon is - szögezte le.



A Fidesz-KDNP nevében a politikus azt ígérte, hogy ők itthon és az EP-ben, valamint a magyar falvak, városok vezetésében is mindent megtesznek annak érdekében, hogy megvédjék Magyarországot a migrációtól és a Hassan F-hez hasonló terroristáktól.



Nacsa Lőrinc arra a kérdésre, hogy Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóságba (NMHH) jelölnek-e új tagokat, nemmel felelt. Azt mondta, arra jöttek rá, hogy túl szigorúak a törvényi feltételek, és túl bürokratikus a jelölési folyamat. Szeretnék megvizsgálni a törvényi feltételeket, ugyanakkor ez semmiben nem akadályozza az NMHH-t, a jogszabályban ugyanis most is benne van, hogy az új tagokig a régiek mandátuma érvényben marad.



MTI