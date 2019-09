Évszakválasztó front, örvénylő ciklon, gomolyfelhő

2019. szeptember 3. 16:09

Kontinensünket átszelő markáns hidegfront keletebbre helyeződött, illetve az Alpok, Kárpátok hegyvonulatian behullámzott, így kissé belassult. Évszakválasztó frontnak is hívhatjuk, mivel a front előtt még nyár, mögötte pedig már ősz van. A front mentén erősen felhős idő a jellemző esővel, záporral, közvetlen előterében zivatarok is előfordulnak. A Brit-szigetek és a Skandináv-félsziget között szintén ciklon örvénylik, ebből azonban csak helyenként fordul elő kisebb csapadék. Közép-Európában jelentősen visszaesett a hőmérséklet 18 és 24 fok közé melegszik fel a levegő a legmelegebb órákban. Az Ibériai-félszigeten van a legmelegebb, ott a déli vidékeken 38 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A Balkánon is kitart még a meleg, általában 30 és 34 fok a jellemző maximum. Szerda estig a Kárpát-medence fölé szárazabb, kissé melegebb légtömegek érkeznek.

Várható időjárás az ország területén szerda estig: a Dunántúlon gomolyfelhős idő várható csapadék nélkül, keletebbre több felhővel találkozhatunk, illetve a csapadék is egyre inkább a keleti határszélre összpontosul. Hajnalra fokozatosan csökken a felhőzet, és kiderül az ég, legfeljebb elvétve lehetnek gyengén felhős körzetek. Néhol foltokban pára, köd is képződhet. Szerdán túlnyomóan napos időre van kilátás kevés gomolyfelhővel, ezekből azonban csapadék nem várható. Kedden az élénk, erős északi, északnyugati szelet elsősorban a Bakonyban és a Zemplén környékén kísérhetik viharos erejű széllökések. Éjszaka, szerdán napközben a Tiszántúlon élénk marad az északkeleti szél, másutt jelentősen mérséklődik a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok között alakul. A hidegre érzékeny tájakon és a nyugati határszélen lesz a hűvösebb.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 23 és 26 fok között várható.

MTI