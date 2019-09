Szent István életművét megismertető programsorozat indul

2019. szeptember 3. 17:15

Szent István 2025 címmel az államalapító magyar király életművének megismertetésére indít programsorozatot a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület (MPEE) és az Emberi Méltóság Tanácsa (EMT).

Vajk megkeresztelése

Kép: Benczur Gyula

Az erről szóló megállapodást kedden írta alá Vízkelety Mariann, az MPEE elnöke és idősebb Lomnici Zoltán, az EMT elnöke Budapesten, a Duna Palotában.



Lomnici Zoltán hangsúlyozta: a programsorozat a nyugati és keleti kereszténység közös szentjét, "államalapítónkat, a Kárpát-medence történetének talán legnagyobb uralkodóját" hivatott megismertetni elsősorban a határon túli és a magyarországi fiatalokkal, valamint a környező népekkel.



A többi között kiállítások, ankétok és kiadványok segítségével mutatják majd be "azt a nagy uralkodót, akire igazán büszkék lehetünk" - mondta Lomnici Zoltán, aki egyúttal a magyar történelem kimagasló alakjainak szentelt emlékévek fontosságára is részletesen kitért.



Szavai szerint a magyar állam története I. István megkoronázásával kezdődött, majd ezt a Szent István-i Magyarországot törte szét a trianoni békediktátum, amely gazdasági és politikai károk mellett "megcsonkította és elrabolta" a magyar történelmet is. Emiatt - folytatta - a nem magyar iskolákban tanuló határon túli magyar fiatalok sajnos nem a tényeken alapuló magyar történelmet ismerik meg - tette hozzá.



Lomnici Zoltán ugyanakkor szólt arról is, hogy a környező népek is sajátjukként tisztelték az államalapítót, a programsorozat pedig "semmilyen módon nem irányul a környező népek és országok ellen".



Összegzésként azt mondta: a programsorozat célja, hogy a nemzeti önbecsülésre, a tudásszomjra és a magyarság valós történetének bemutatására irányuló törekvések egyesüljenek Szent István kapcsán.



Vízkelety Mariann arról beszélt, hogy az MPEE célja a polgári értékek és értékrend, köztük a magyar történelem és a nemzeti hagyományok védelme, őrzése, illetve népszerűsítése. Ennek jegyében keresnek kapcsolatot a hasonló értékrendet képviselő civil szervezetekkel, így kapcsolódnak az Emberi Méltóság Tanácsának felkérésére a programsorozathoz - mondta, hozzátéve, hogy Szent István államalkotó tevékenysége, életműve példaértékű a mai fiatal nemzedék előtt.



MTI