Az RMDSZ törvénnyel adná vissza a kommunisták által elvett egyházi javakat

2019. szeptember 3. 17:36

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) törvénytervezetet dolgoz ki a kommunizmus idején államosított egyházi ingatlanok visszaszolgáltatására.

Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy

wikipedia.org

Erről a szövetség parlamenti frakciói döntöttek keddi ülésükön, amelyen az őszi parlamenti időszak prioritásait rögzítették. Amint az RMDSZ hírlevele közölte: a frakciók megengedhetetlennek tartották, hogy 30 évvel a kommunizmus bukását követően a restitúciós bizottság még mindig nem hozott érdemi döntéseket a visszaigénylési ügyekben, ezért törvény által köteleznék az államot arra, hogy a jogos tulajdonosok mielőbb a javak birtokába kerüljenek.



A képviselőházi és a szenátusi frakció közölte: a parlamenti vita során megpróbálják úgy módosítani a közigazgatási törvénykönyvet, hogy abba visszakerüljenek a magyar közösség számára fontos kitételek. A jogszabályt sürgősségi kormányrendelettel fogadta el a kabinet, és kiiktatta a tervezetből az anyanyelv-használati jogok nagyobbik hányadát.



Az RMDSZ bejelentette: képviselői törvénycsomagot dolgoznak ki a családok állami támogatására. A törvénycsomag révén családi adókedvezmények, valamint kedvezményes lakás- és autóvásárlás bevezetésére tesznek javaslatot.



A vadkárok rendezését szabályozó törvényjavaslat képviselőházi vitája során a szövetség képviselői hatékonyabb állami beavatkozást, gyorsabb ügyintézést és hatósági felelősségvállalást szorgalmaznak.



Az RMDSZ azzal számol, hogy a parlamenti ülésszak idején jelentős mértékben módosítják az ásványvíz- és a termálvíz kitermelését szabályzó törvényeket. A szövetség azt szorgalmazza, hogy az ásványvíziparból származó nyereség egy része valamilyen formában a helyi közösségekhez kerüljön vissza, valamint a kitermelés és a palackozás hosszú távon is fenntartható legyen. Ennek értelmében módosító javaslatcsomagot iktat a törvénytervezet parlamenti vitája során, amely az ásványvíz-kitermelés mellett a termálvizek hozzáférhetőségét is lehetővé tenné a helyi közösségek számára.



Az új parlamenti ülésszakban olyan törvények elfogadását is szorgalmazza az RMDSZ, amelyek hangsúlyt fektetnek az országos betegségmegelőző programok lebonyolítására, valamint hozzáférhetőbb orvosi ellátást biztosítanak mindenki számára.



Az RMDSZ frakciói azt is célként rögzítették, hogy töröljék azt a sürgősségi kormányrendeletet, amely a megyei tanácselnökök megválasztását a magyar közösség képviseletének kárára szabályozza. Amint a hírlevél emlékeztetett: jelenleg öt erdélyi megyét vezet magyar tanácselnök. A kormányrendelet értelmében csak a két székelyföldi megye vezetését tarthatná meg a magyar közösség, Kolozs, Bihar és Maros megyében meggyengülne a magyar képviselet.



MTI