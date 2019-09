Több mint 150 afgán menedékkérőt kitoloncolhatnak Ausztriából

2019. szeptember 3. 17:56

Várhatóan akár 154 afgán menedékkérőt is kitoloncolhatnak Ausztriából egy, az osztrák sajtóhoz nemrég eljuttatott lista szerint - adta hírül kedden az ORF televízió.

A listán szereplő afgán menedékkérők között férfiak, nők és gyermekek is vannak; a legfiatalabb egy másfél éves kislány. Az esetek egy részében a kitoloncolást az Alkotmánybíróság határozata nélkül, haladéktalanul végre kell hajtani.



A kiutasítottak egyike a 21 éves Hossein K. , aki egy kórházban volt villanyszerelő-gyakornok; tanulmányi idejének több mint felét már letöltötte, oktatói szerint jó teljesítményt nyújtott; menedékkérelmét azonban a Közigazgatási Bíróság elutasította. Ő egyike azoknak, akiknek ügyében az Alkotmánybíróság még nem hozott ítéletet.

A tervek szerint az emberek egy részét Kabulba szállítják. Ausztria mindeddig nem támogatta, hogy kisgyermekes anyákat és 18 név alattiakat kitoloncoljanak háborús terülekekre. A Belügyminisztérium osztrák sajtónak adott tájékoztatása szerint most sem tervezik ilyen nagy létszámú csoport kitoloncolását. A gyermekeket és a betegeket felszállás előtt megvizsgálják, alkalmasak-e a hosszú út megtételére.



A NEOS, az Új Ausztria és Liberális Fórum emberjogi szóvivője, Stephanie Krisper az Afganisztánba történő kitoloncolások azonnali leállítását követelte.



A szeptember 29-én tartandó parlamenti választások, illetve az új kormány megalakulása után a kitoloncolással kapcsolatos szabályozás is változhat; az Osztrák Néppárt (ÖVP) például azt javasolja, hogy a menedékkérők a tanulmányi idejük alatt kapjanak tartózkodási engedélyt Ausztriában, ha pedig a későbbiekben menedékjogot is megkapják, maradhassanak az országban.

MTI