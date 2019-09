Futball - Újra együtt a keret, Marco Rossi megtartotta első edzését

2019. szeptember 3. 19:51

A Montenegró elleni csütörtöki felkészülési mérkőzésre és a szlovákok elleni, jövő hétfői Európa-bajnoki selejtezőre készülő férfi A-válogatott tagjai megkezdték a közös munkát Telkiben.

Marco Rossi, Szalai Ádám és Varga Roland

Férfi A-válogatottunkra kulcsfontosságú Eb-selejtező vár jövő hétfőn a szlovákok ellen, de előtte még egy felkészülési meccsen is pályára lép a csapat csütörtökön Podgoricában, a házigazda Montenegró ellen. Hétfőn délutánra a keret minden tagja megérkezett Telkibe, utolsóként az Egyesült Államokból hazautazó Németh Krisztián és Baráth Botond, illetve a vasárnap bajnoki mérkőzésen szereplő Nagy Dominik, Kádár Tamás, Holender Filip trió futott be a szövetség edzőközpontjába.

Telkiben tartózkodik Nagy Ádám is, akinek jövő hétfői játéka bokasérülése miatt továbbra is kérdéses. A Bristol City középpályását a válogatott orvosi stábja kezeli, amely mindent megtesz annak érdekében, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány jövő héten számíthasson a játékosra. Nagy Ádám felépülése jó ütemben halad, de a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt továbbra sem lehet megmondani, hogy sikerül-e játékra kész állapotba hozni a szlovákok elleni meccsre.

Kihagyta az edzést Pátkai Máté, aki nincs száz százalékos állapotban, valamint Korhut Mihály, aki egy korábbi kisebb sérülése miatt elővigyázatosságból kapott felmentést a munkavégzés alól. A hiányzók miatt egy „kölcsönjátékos” is a csapattal dolgozott: a szintén Telkiben edzőtáborozó U21-es válogatott védője, Szalai Attila segített be a felnőtteknél.

Hosszabb kihagyás után a társakkal edzett Sallai Roland, a német Freiburg támadója is, aki elmondta: a jól sikerült nyári felkészülés után készen áll a visszatérésre a válogatottban.

– Szerencsére jó állapotban vagyok, a tavalyi makacs sérülésemet végre teljesen magam mögött hagytam, és a felkészülés során végig teljes értékű munkát végeztem Freiburgban – fogalmazott Sallai. – A legutóbbi válogatott meccsek idején még nem voltam olyan erőállapotban, hogy végig tudjak kilencven percet játszani, most viszont már száz százalékosnak érzem magam, még ha a korábbi legjobb formámat egyelőre nem is értem el. A szlovákok elleni meccsen a motivációval, harcossággal biztosan nem lesz gond, és ezúttal a hazai pálya is bennünket segít, biztos vagyok benne, hogy a szurkolók szokás szerint hatalmas segítséget adnak nekünk. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy Montenegró ellen is szeretnénk győzni, és ezzel örömet okozni szurkolóinknak.

Egy másik Roland, a ferencvárosi Varga Roland is optimistán, friss sikerélményekkel a tarsolyában érkezett Telkibe, csütörtökön ugyanis csapatával kiharcolta az Európa-liga főtáblájára jutást. A támadó öröme akkor válna teljessé, ha jövő hétfőn is győzelmet ünnepelhetne a Groupama Arénában.

– Nem a tavaszi, nagyszombati mérkőzésből indulnék ki a szlovákok elleni összecsapás esélyei kapcsán. A Szlovákiában rendezett selejtező idejében még az út elején jártunk, azóta még jobban összekovácsolódott a közösség, és úgy gondolom, sokat fejlődött a játékunk. A Ferencvárossal csütörtökön elért sikert követően óriási élmény lenne, ha jövő hétfőn is győzelmet ünnepelhetnék a Groupama Arénában – fogalmazott Varga Roland.

