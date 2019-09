Schlagmüller Gábor postai kézbesítő is elindulna a főpolgármesteri posztért

2019. szeptember 3. 21:15

hirado.hu

Schlagmüller Gábor az M1 aktuális csatorna kedd esti műsorában azt mondta: kicsit elege van már a bal- és jobboldali politikából, ezért is indul függetlenként. Kiemelte: Budapestért kellene dolgozni, "Budapest szeretete kellene, hogy vigye az egészet". Megjegyezte: úgy látja, a kampányban is inkább veszekedés van, pedig úgy véli, hogy a pozitív kampány sokkal jobb, mint a negatív kampány.



Azt is elmondta, hogy bár hétfőn 16 óráig le kell adni az aláírásokat, "elég gyengén" áll a gyűjtéssel. Elmondása szerint stábja nincs, egyedül csinál mindent.



Schlagmüller Gábornak van viszont egy 17 pontból álló programja. Azt mondta, a fontossági sorrend mindig változhat, de elsők között van például a köztisztaság. Emellett kiemelte, hogy a budapestiek körében magas a légúti betegségek aránya, ezért azt javasolja, hogy legalább a főbb útvonalakon telepítsenek sövényeket.



MTI