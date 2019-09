Megkötötték az első szerződéseket a kisgyermekesek bölcsődei támogatására

2019. szeptember 3. 23:10

Megkötötték az első szerződéseket a kisgyermekek bölcsődei elhelyezését megkönnyítő támogatásra, és már az ezret is meghaladja a regisztrált érdeklődők száma - mondta a Pénzügyminisztérium (PM) foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatorna kedd esti műsorában.

Bodó Sándor elmondta: a várakozások szerint a legtöbben a kisebb településekről és Közép-Magyarországról jelentkeznek a programra, hiszen az előbbiekről a bölcsődei ellátás sokszor hiányzik, Budapesten és környékén pedig a szükségesnél kevesebb a férőhely.



A kormány augusztus elején jelentette be, hogy havonta akár 40 ezer forint támogatást kaphatnak a munkába visszatérő szülők, ha a 20 hetesnél idősebb gyermeküket napközben családi vagy munkahelyi bölcsődében helyezik el. A juttatásban azok részesülhetnek, akiknek a lakóhelyén nincs bölcsődei ellátás, vagy nincs elég férőhely. Egy szülő több gyermek után is pályázhat. A támogatást a bölcsődei díjhoz nyújtott hozzájárulásként biztosítja a kormány 2022-ig, amikorra 70 ezer új bölcsődei férőhely jön létre. A támogatási kérelmet augusztus 9. óta nyújthatják be a szülők elektronikus úton a Magyar Államkincstárhoz.



MTI