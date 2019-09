A halott nemhogy felült, hanem kinyújtózkodott és most akar a torkunknak esni

2019. szeptember 4. 00:28

A Hír TV Sajtóklub című műsorában a három állandó vendég ezen a héten sem finomkodott, amikor Huth Gergely műsorvezető a közélet történéseinek a kommentálására kérte őket. Gajdics Ottó a Karc FM és a Szabad Föld főszerkesztője, Bencsik András a Magyar Demokrata főszerkesztője, és Szentesi Zöldi László a Magyar Demokrata főmunkatársa foglalták össze gondolataikat, meglátásaikat, különös tekintettel az előttünk álló önkormányzati választásokra és a napokban megkezdődött kampányeseményekre fókuszálva. A műsorban téma volt Gyurcsány Ferenc titkosszolgálati mesterkedése mellett Karácsony Gergely virtuóznak nem mondható, ám az ellenzéki oldalon már hagyományosnak számító gitárszólója, valamint az is, mire készül Salvini, és mire a német AfD? És hogyan kezelték a francia hatóságok az újabb lyoni késelést?

A magyar rocktörténet új korszaka kezdődött meg a hét végén, Karácsony Gergely emlékezetes fellépésével, ami egyben a színházi évadot, a kabaré szezon kezdetét is megnyitotta. Az inkriminált színpadi fellépés élő bizonyságát szolgáltatta annak, hogy a pol-beat még nem halt meg, élő műfaj továbbra is – hangzott el a műsor felvezetőjében, miközben a Hír TV nézői rövid filmbejátszás alapján némi ízelítőt kaptak abból, mi fán terem 2019 nyarának végén egy – a magyar ellenzék megszokott paneljeiből építkező – szabadtéri pop-rock koncert.

„Van egy fejlődéstörténete a hazai baloldalnak. Néhány évvel ezelőtt Gyurcsány Ferenc egy kék gitárral rontott a nyugdíjasok tábora elé – ha emlékeztek – viszont ő nem tudott lefogni egy akkordot sem. Csak mímelte a gitározást. Egyébként közös ismerősöm van Karácsony Gergellyel, aki ismeri őt fiatal korából, és állítólag rocker. De ettől még lehet sík hülye valaki„ – szögezte le a Demokrata főmunkatársa. Szentesi Zöldi László szerint „nem egy kiérlelt produkciót” lehetett látni, „Karácsony Gergellyel a budai szalon punk, annak is a C kategóriás változata” tört be a magyar közéletbe.

„Ez annyira nem színvonal, hogy leszámítva azokat, akiknek tökmindegy, csak ne a jobboldal irányítsa Budapestet, azokat leszámítva épeszű ember ezt a tehetségtelen dilettánst remélem nem veszi komolyan” – tette hozzá Bencsik András, aki kifejtette: „Ne legyenek illúzióink. Szörnyetegek állnak Karácsony Gergely mögött, akik semmi mást nem akarnak, csak viszályt, háborút” revánsot venni a hosszú ideje tartó sikertelenségük miatt.

A Karc FM és a Szabad Föld főszerkesztője erre úgy reagált: „Az a borzasztó ebben az egész jelenetben – aminek az értékelése során elhangzott, hogy gyakorlatilag ezek az emberek nem ismerik a budapestieket, nem ismerik a magyar választópolgárt – mégiscsak több választáson indultak már, próbálkoztak, megfogalmazták a maguk üzeneteit, elképzelték, hogy kihez akarják azt eljuttatni. Elgondolkodtam rajta, tényleg nem ismerik az embereket, nem erős ez egy kicsit? Kiderül ezt látva, abszolút nem ismerik” – mondta Gajdics Ottó, aki úgy vélte, aligha akad majd ember, aki az ellenzék olcsó kampány fogásástól, egy gyenge koncerttől lázba jön, és rohanni fog az urnákhoz, a magyar balliberális oldalra szavazni.

Szentesi Zöldi László aláhúzta: a 6 százalékon lévő Jobbikot, és a végüket járó szocialistákat Gyurcsány sakkban tartja, a Momentum mögött immár a DK a magyar ellenzék második vezető ereje, úgy, hogy a DK összeölelkezik a Momentummal: „Amikor ez a helyzet, akkor nem mi mondjuk, hogy Gyurcsány Ferenc az ellenzék vezetője, nem csak mi állítjuk, hanem de facto: ez a tény. Tehát a halott nem csak felült, a halott kinyújtózkodott, és most akar a torkunknak esni” – húzta alá a Magyar Demokrata főmunkatársa.

