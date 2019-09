Több százezer „bolyongó” migráns lehet az Európai Unió területén

2019. szeptember 4. 12:04

Tavaly kapott menekültstátuszt Franciaországban a lyoni késelő kiegészítő védelmi jogállás címen – közölte a francia bevándorlási és integrációs hivatal hétfőn. Az elkövető korábban nem állt pszichiátriai kezelés alatt, de a szakértői vizsgálat megállapította, hogy vallási témákhoz köthető, paranoiás őrületekkel teli pszichotikus állapotban van.

Az eset kapcsán a magyar külügyminiszter is megszólalt. Szijjártó Péter azt mondta, a magyar álláspont világos, nem lehet az európai életforma része, hogy egy buszmegállóban, egy utcai vásáron vagy egy koncerten az életünket kelljen féltenünk, mert vannak olyanok, akik itt élnek Európában, de el akarnak pusztítani bennünket. Hozzátette, a legfontosabb az európai emberek biztonsága, ezért a migrációt Európa határain kívül kell tartani.

Az elkövetőről a menekültotthonban is az a hír járta, hogy nagyon sokszor fogyasztott kábítószert, összeférhetetlen volt, illetve ön- és közveszélyesnek tartották – mondta el Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet elemzője a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában. Az is kiderült, hogy Franciaország előtt megfordult Németországban, Nagy-Britanniában és Norvégiában is.

Tíz év alatt sem tudott beilleszkedni

Az információk szerint a férfinak, akinek tíz év alatt nem sikerült semmit sem felépítenie, nem sajátította el egyik ország nyelvét sem, nem vett részt integrációs kurzusokon, és munkát sem keresett. Ezzel ellentétben arra törekedett, hogy minél több segélyt vegyen fel – jegyezte meg.

Mint mondta, több százezer hasonló ember él így az Európai Unió területén, akik több személyazonossággal több országban is menedékkérőként jelentkeznek. Azt sem szabad elfelejteni, hogy nagyon sokan papírok nélkül érkeznek, és akár olyan állampolgárnak is kiadhatják magukat, akik háborús övezetből érkeznek, így pedig könnyebben kaphatnak politikai menedékjogot.

Nincs kapcsolat a helyi hatóságokkal

Hozzátette, ez szinte már egy bevett szokás, meg sem lepődnek azon a hivatalok, hogy valaki álnevet használ. Azt is elmondta, hogy a helyi hatóságoknak gyakorlatilag nincs kapcsolatuk azokkal a hatóságokkal, ahonnan ezek az emberek érkeznek, sőt egy-egy kérésre vagy adatlekérésre van, hogy nem is adnak választ.

Információk hiányában ugyanakkor nehéz kiutasítani egy személyt, van, hogy még a bűnüldöző szervezeteknek sincsenek adataik. A lyoni késelést elkövető afgán migránsról is csak annyit tudtak, hogy két nevet és három születési dátumot is használt, illetve, hogy a francia rendszerben nem volt büntetett előéletűként nyilvántartva – fűzte hozzá.

Az sem állapítható meg pontosan, hogy az ilyen, úgynevezett „vándorló” migránsok hányan lehetnek az Európai Unió területén. Georg Spöttle elmondta, csak Németországban körülbelül 400–500 ezer között van azoknak a száma, akiket regisztráltak az általuk megadott személyazonosítói adatokkal, majd később eltűntek.

Illegális tevékenységet folytatnak

Szerinte többségük átutazott más országba, ahol esetleg voltak ismerőseik vagy rokonaik, és valamilyen illegális tevékenységet folytatnak. Ez lehet akár kábítószer-kereskedelem is vagy bármilyen feketemunka. Így azonban nem fizetnek az államnak adót, nincsenek sehová bejelentve, hanem bolyonganak Európa-szerte, és nincs róluk semmilyen információ – hangsúlyozta.

Sok emberről nem tudni, hol tartózkodik

A jelenlegi migrációs hullám teljesen más, mint a korábbiak – mondta Pócza István, az Alapjogokért Központ elemzője, aki a témát részletesen tárgyalja egy nemrégiben megjelent könyvben. Az Európa és a migráció című kötet Németországgal kapcsolatos fejezetét Pócza István írta. Ebben részletezi, hogy a németek fel voltak készülve a korábbi migrációs hullámokra, de az újakkal már ők sem tudták felvenni a harcot.

Leírja, hogy nagyon sok emberről nem tudni, hogy merre tartózkodik, és a németeknél is az a probléma áll fenn, hogy bár több németországi ponton is van határellenőrzés, de a migránsok ezeket megkerülik – mondta el Pócza István, hozzátéve, a határellenőrzések inkább csak a lakosság megnyugtatását szolgálják.

