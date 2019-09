Lam cáfolta a kiszivárgott felvételt

„Soha nem ajánlottam fel lemondásomat, és soha nem is szándékoztam erről tárgyalni a központi kormánnyal” – jelentette ki Carrie Lam hongkongi kormányzó kedden, cáfolva a hétfőn kiszivárgott hangfelvételeket. Hozzátette, teljesen elfogadhatatlan, hogy valaki rögzítette magánbeszélgetését, és továbbította a médiának. „Az, hogy nem mondok le, a saját döntésem” – hangsúlyozta a témában tartott sajtótájékoztatón, kiemelve, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben segíteni akar Hongkongnak és szolgálni a város állampolgárait.

Hétfő este Lam egy magánbeszélgetése járta be a különleges közigazgatási státust élvező várost és a nemzetközi sajtót. „Ha lenne választásom, azonnal lemondanék, őszintén bocsánatot kérnék és elhagynám a posztom” – hallható a felvételen, amelyen a kormányzó egy magánjellegű találkozó során vállalati vezetőknek beszél. Hozzáteszi azt is, hogy egy olyan végrehajtó hatalomnak, amelynek az alkotmány szerint két urat kell szolgálnia, rendkívül korlátozott a politikai mozgástere.

A BBC arról ír, Lam hosszú ideje a hongkongi tüntetők dühének egyik célpontja, és egyes aktivisták szerint szerepe lehetett a felvétel kiszivárogtatásában, hogy szimpátiát keltsen vele. Ezt Lam cáfolta, kiemelve, hogy a hongkongiakkal közös a célja: az, hogy megállítsák az erőszakot, és a társadalom újra békében éljen. „Továbbra is támogatjuk a hongkongi kormányzót, Carrie Lamot a különleges közigazgatási terület kormányának élén” – erősítette meg támogatását a kínai kormány hongkongi és makaói ügyekért felelős irodájának szóvivője, Jang Kuang, reagálva a hírekre.

Megindító ének lengi be Hongkong utcáit: rendszerint este 10-kor zendül fel a kormányellenes szólam Fotó: Reuters

Hongkong tizennegyedik hete tüntet a növekvő kínai befolyás ellen, a napokban több ezer diák bojkottálta az iskolakezdést. Múlt hét végén az eddigi legerőszakosabb összecsapások történtek a városban. A megmozdulások eredetileg a kiadatási törvény módosítását célzó tervezet miatt kezdődtek, amelyet azóta már felfüggesztettek, emlékeztet a Magyar Távirati Iroda. A több alkalommal milliós tömegeket vonzó tiltakozások fokozatosan a Peking által támogatott hongkongi kormányzat ellen fordultak. A demonstrálók a törvénytervezet végleges visszavonásán kívül immár Carrie Lam hongkongi kormányzó lemondását követelik, valamint egy független bizottság létrehozását, amelynek a rendőrök tüntetőkkel szembeni akcióinak kivizsgálása lenne a feladata. A mintegy hétmillió lakosú város 1997-ben tért vissza kínai fennhatóság alá a brit gyarmati irányítás alól. Hongkong 2047-ig széles körű autonómiát élvez az egy ország, két rendszer elve alapján.

Segélykiáltások

Minden este Hongkong egyes kerületeiben és egyetemi kollégiumai körül demokráciapárti és kormányellenes énekeket hallani, írja a Reuters hírügynökség tudósítója. Az állampolgárok megjelennek a teraszokon, kinyitják az ablakokat és olyan kiáltásokat hallani, mint a „Szabadítsátok fel Hongkongot!” vagy a kantoni, támogatást kifejező „Ga Yao”. A megindító kiabálás, dalolás interaktív, egy ember elkezdi és egész kórus válaszol rá a város különböző pontjairól. A békés tüntető akcióban részt vevő egyetemisták szerint ennek a megmozdulásnak „komoly értéke van, ugyanis megmutatja a hongkongiak összetartását és azt is, hogyan terjed a lelkesedés kerületről kerületre”. Szerintük ez megfelelő módja annak a feszültségnek a kiengedésére is, amely a hongkongiakban gyűlik a politikai helyzet miatt. A Reuters megemlíti, hasonló történt 1979-ben Teheránban az iráni forradalom idején, amikor kijárási tilalmat rendeltek el, és a lakosok Allah akbart kiabáltak a háztetőkről, de 2013-ban is hasonlóan tiltakoztak Törökországban Recep Tayyip Erdogan elnök ellen. Az énekek rendszerint este 10-kor kezdődnek, a tüntetők pedig a közösségi médiafelületeken toboroznak további tagokat.