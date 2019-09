Kósa Lajos: a lakosság négyötöde szavazhat a Fidesz-KDNP jelöltjeire

2019. szeptember 4. 17:24

Az ország 3177 önkormányzatából mintegy 1200 településen állított jeltöltet a Fidesz-KDNP, ami az önkormányzatok számát tekintve 37 százalékos eredmény, de ezeken a településeken összesen 7,8 millióan laknak, vagyis az ország lakosságának négyötöde olyan helyen él, ahol lehet fideszes jelöltre szavazni - jelentett be a párt önkormányzati választásokért felelős kampányfőnöke szerdán, Békéscsabán.

A részletekről szólva Kósa Lajos hozzátette: az ezerkétszázból 850 azon önkormányzatok száma, ahol a Fidesz-KDNP a jelölő szervezet és további 350, ahol más a jelölő, de a kormánypárt támogatásával indulnak a jelöltek.

Célként fogalmazta meg, hogy 2030-ra a magyar települések döntő többsége olyan szolgáltatást, életminőséget, olyan lehetőségeket kínáljon lakóinak, ami megfelel az Európai Unió átlagának.

Az ellenzékről szólva elmondta, hogy "világos a politikai szándékuk". Azt mondják a választóknak, hogy szavazzanak rájuk, s akkor megbuktatják az Orbán-kormányt. Mint mondta, ez biztosan állandó konfliktusokat, állandó háborút jelent. Ezért a választóknak azt kell eldönteniük, hogy olyan településen kívánnak-e élni, ahol állandó a konfliktus, a viszály és a küzdelem a kormány ellen, így értelemszerűen az építkezésre kevesebb energia fordítódik, vagy egy olyan helyen, ahol inkább a fejlődés, az építkezés, a település szépítése a legfontosabb célkitűzés.

A párt által kiválasztott jelöltekről szólva kiemelte, hogy a kiválasztott képviselő-, illetve polgármesterjelöltek osztják a két legfontosabb "fundamentumot", vagyis a munkaalapú társadalom építését és a családbarát kormányzást.

Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke, és a Fidesz-KDNP megyei listájának vezetője közölte, hogy a párt 20 fős megyei listáját elfogadta a területi választási bizottság.

Mint mondta, a következő ciklusban folytatni kívánják a szerinte sikeres elmúlt öt év gyakorlatát, hiszen a megyei közgyűlés által felügyelt Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében csaknem 60 milliárd forint forrás érkezett Békésbe, s ezeknek a támogatásoknak köszönhetően a beruházások többsége már megvalósult, vagy folyamatban van. Az elnök kifejezte meggyőződését, hogy a következő öt esztendőre is abszolút többséget szerez a Fidesz-KDNP a 17 tagú testületben.

Herceg Tamás, a Fidesz-KDNP megyei választmányának az elnöke arról szólt, hogy a kormányzó párt a megye 75 településéből 48-ban állított saját jelöltet, míg további négyben támogatja a függetlenként indulókat.

Az elnök, aki egyben Békéscsaba és térségének országgyűlési képviselője is, a Zalai Mihály által jelzett és a megyébe érkezett TOP-os források volumenéhez hozzászámolta a Békéscsabának juttatott támogatásokat is. Így Békéscsabára további 15 milliárd forintos TOP-os pénz érkezett, illetve több mint 80 milliárd forinttal is számolnak a Modern Városok Programja keretében - hangzott el.

MTI