Novák Katalin: Magyarország válasza a demográfiai kihívásokra a családtámogatás

2019. szeptember 4. 22:34

Harmadik alkalommal rendeznek Budapesten Demográfiai Csúcsot, a részletekről Novák Katalint, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár beszélt Velkovics Vilmos műsorvezetővel a Hír TV Magyarország élőben című műsorában.

Novák Katalin elmondta, hogy a magyar kormány feladata, hogy magyar emberek jólétét növeljék a gyermekvállalás és családalapítás könnyebbé tételével. Szeretnék, hogy minden fiatal akkor és annyi gyereket vállalhasson amennyit csak szeretne, ne kelljen éveket, akár évtizedeket várniuk a pároknak, hogy megfelelő anyagi helyzetbe kerüljenek. Úgy véli, 9 év után van annyi hasznos tapasztalatuk, amit érdemes másokkal megosztani mivel Magyarország nemzetközi szinten is élen jár.

A demográfia a jövőnk szempontjából az elsődlegesen meghatározó ügy. Ezért a demográfiai kérdésekről nyíltan beszélünk most már 2010 óta folyamatosan, ezért is szervezünk ilyen konferenciákat most már harmadik alkalommal, két évente vannak ilyen rendezvényeink.

Mára csúcstalálkozóvá nőtte ki magát a rendezvény, a világ minden tájáról érkeznek vendégek. Miniszterelnöki, államelnöki szintű vezetők, egyházi méltóságok és hírességek is ellátogatnak az eseményre.

Júliustól működik a Családvédelmi Akcióterv, eltelt most már annyi idő, hogy lehet valamilyen gyors mérleget vonni? Tudna egy áttekintést adni? – kérdezte Velkovics Vilmos.

Folyamatosan nézzük azt, hogy hogyan teljesít az akcióterv és korábban kérdezte, hogy lesz-e majd Családvédelmi Akcióterv 2. Mondhatom azt, hogy biztos nem állunk meg itt ahol tartunk, de mindenképp fontos az, hogy nézzük meg először a tapasztalatokat. Azt hozzátenném, hogy van két olyan pontja ami még életbe sem lépett. Jövő év január 1.-től indul a négy gyermekesek szja mentessége, ami világszerte egyedülálló dolog, egy hungarikum, amelynek csodájára járnak, hogy ilyen bátor lépést megtett a kormány. Ott lesz a nagyszülői GYED ami szintén egy teljesen újszerű lehetőség a még aktív nagyszülőknek akik részt vennének az unokák nevelésében – mondta Novák Katalin.

Az államtitkár hozzátette továbbá, hogy az idén júliusban indult lehetőségek, azaz a babaváró támogatás, a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása, a CSOK-hoz adott kibővült otthonteremtési kölcsön, illetve a jelzáloghiteleknek az elengedése szintén kiemelkedően népszerűek.

HírTV