Gyakorlatilag teljesen feladta önmagát az Öt Csillag Mozgalom

2019. szeptember 4. 23:38

A Demokrata Párt lesz a dominánsabb, az irányító kormánypárt Olaszországban. Az Öt Csillag Mozgalom kénytelen volt belemenni ebbe a szövetségbe, hogy a választások során ne veszítse el a képviselőinek és a szenátorainak nagyjából a felét, viszont így gyakorlatilag teljesen feladta önmagát a párt – mondta Szomráky Béla Olaszország-szakértő.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Concetta Rizzo)

Megjelent az Öt Csillag Mozgalom és a Demokrata Párt közös kormányprogramja Olaszországban. Ebben többek között azt írják, hogy a migráció problémájára erőteljes európai választ kell adni. Elemzők egy része azt mondja, ez azt jelentheti, hogy eltörlik majd a Matteo Salvini-féle szigorítást, és megnyitják a kikötőket.

Elképesztő színjáték az, ami lezajlott az utóbbi időben az olasz politikában. Ami most történt az nem más, mint a nép megfosztása attól, hogy kifejezze akaratát, kit szeretne kormányon látni. Mindez történik egy demokráciában, ahol elvileg népuralom van – mondta Szomráky Béla Olaszország-szakértő az M1 Ma reggel című műsorában.

A leendő kormánypártok gyengén szerepeltek az elmúlt években

Azért is furcsa, hogy a Demokrata Párt és az Öt Csillag Mozgalom kerül most kormányra, mert az elmúlt években mindkét párt – különösen az utóbbi – nagyon gyengén szerepelt a helyhatósági, tartományi és az európai parlamenti választásokon is. Ezenkívül a két pártnak sosem volt olyan közös pontja, ami miatt most azt lehetne mondani, hogy érthető a közös kormányzás – fogalmazott Szomráky.

Hozzátette, a Demokrata Párt lesz a dominánsabb, az irányító kormánypárt. Az Öt Csillag Mozgalom kénytelen volt belemenni ebbe a szövetségbe, hogy a választások során ne veszítse el a képviselőinek és a szenátorainak nagyjából a felét, viszont így gyakorlatilag teljesen feladta önmagát a párt.

Valójában lényegi kérdésekbe nem tudnak majd beleszólni. A demokraták a Kommunista Párt örökségét, a szavazóbázisát hozza magával, amely egy szervezett, nagy hagyományokkal és kultúrával rendelkező formáció.

A szövetséggel mindkét fél jól jár majd. Az Öt Csillag Mozgalom azért, mert így bent tud maradni a parlamentben, a Demokrata Párt pedig azért, mert hatalomra kerül, így a pénzvilág és a brüsszeli hatalmi technokraták óhajainak meg tud felelni – mondta Szomráky Béla.

Egyelőre még nem végleges a program

A migráció európai szintű kezelését és az eddigi szigorú olaszországi migrációs politika módosítását tartalmazza a közös kormányra készülő Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a balközép Demokrata Párt (PD) programtervezete, amelyet kedden hoztak nyilvánosságra.

A nem végleges programot az M5S közölte interneten azzal egy időben, hogy a párt regisztrált szavazói a Demokrata Párttal közös kormányalakításról szavaznak. Az este hatig tartó internetes voksolás első két órájában mintegy 30 ezren szavaztak az M5S erre jogosult több mint 115 ezer tagja közül.

A 26 pontos kormányprogram első pontja Olaszország gazdasági-pénzügyi fejlődését szolgáló költségvetést ígér, a családok és fogyatékkal élők támogatásával, közigazgatási egyszerűsítéssel, az oktatás és kutatás forrásemelésével. A második pont a dolgozói jogokat, a bérezést és a munka világát érinti. A harmadik a fiatalok felkarolását, a negyedik a társadalmi, nemi egyenlőség megteremtését, az ötödik új környezetvédelmi politikát sürget.

A programvázlat kilencedik pontja szerint túl kell lépni a nemzeti pénzügyi mérlegpolitikát túlzott merevséggel szabályozó európai kötelékeken. „Fejlődésre, nem csak stabilitásra orientált szabályok kellenek” – fogalmaz a születendő olasz kormány programja, amely kiemeli, hogy szolidárisabb, a polgárokhoz közelebbi Európára van szükség.

Elengedhetetlen a migrációra adott erős európai válasz

A tizenötödik vázlatpont elengedhetetlennek tartja, hogy a migrációs áramlatok kezelésére erős európai választ adjanak, az emberkereskedelem és az illegális bevándorlással szembeni jogszabályokkal és az ezzel egy idejű integrációval.

A program a korábbi M5S–Liga-kormány migrációs törvényeinek naprakésszé tételét szorgalmazza az olasz államfő erre vonatkozó korábbi fenntartásai szerint. Az államfő, amikor augusztus elején aláírta a Matteo Salvini-féle rendeleteket, az emberéletek mentésének kötelezettségét hangsúlyozta, és túlzottnak találta a civil hajókra kiszabott (akár egy millió euróig terjedő) bírság mértékét.

Ezenkívül a kormányprogram nagyon általánosan fogalmazó vázlata többek között a római parlament létszámcsökkentését, média-, igazságügyi és adóreformot, nemzeti digitális fejlesztést, dél-olaszországi felzárkóztatást, exportserkentést ígér.

A kormányalakítással megbízott miniszterelnök Giuseppe Conte szerdán mutatta be a végleges kormányprogramot és a miniszterek névsorát Sergio Mattarella államfőnek.

hirado.hu - M1