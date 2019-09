Borús, esős idő várható a hétvégén

Mindnyájan kényesek vagyunk szabadságunkra, okkal. Sokat is beszélünk róla, keresztények is, liberálisok is. Okos és kevésbé okos szövegeket hallunk, valamelyik kiállja az idő próbáját, és valamelyik már a próba előtt elillan – Harrach Péter teológus, egyházjogász, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetőjének írását közöljük az alábbiakban.