Trianoni menetrendet hirdet a MÁV

2019. szeptember 5. 14:45

A Brassóba közlekedő Hargita IC az első olyan vonat, amelynek iránytábláján magyarul is szerepel a határon túli település elnevezése.

A szerda reggel útnak indult, menetrend szerinti járatra ünnepélyesen helyezték el a magyar nyelvű feliratot is tartalmazó táblát. A magyar megfelelővel rendelkező határon túli állomásnevek feltüntetését múlt hónapban hirdette meg a nemzeti vasút­társaság. A kettős írásmód bevezetésére fokozatosan kerül sor, amelynek első lépése, hogy a MÁV-Start nemzetközi járatainak nyomtatott iránytábláin és a Keleti pályaudvar összesítő kijelzőin ezután – szeptember 6-tól pedig a Déli és Nyugati pályaudvarokon is – olvashatók a határon túli települések magyar elnevezései.

A jövő évi menetrend december közepén várható közzétételéig a digitális összesítő-, peron- és vágányvégi kijelzőkön is megjelennek a Földrajzinév-bizottság állásfoglalása szerinti magyar nyelvű elnevezések. A trianoni békediktátum 100. évfordulójára, vagyis jövő június 4-re a MÁV valamennyi állomási és fedélzeti utastájékoztatási kijelzőjén és tábláján magyarul is feltünteti a magyar megfelelővel rendelkező, belföldön is megváltható menetjeggyel elérhető állomások nevét.

A vasúttársaság szerint a kétnyelvű tájékoztatás jelentősen megkönnyíti majd az úti cél és a köztes állomások azonosítását, és az intézkedés megfelel a Nemzetközi Vasútegylet (UIC) utastájékoztatásra vonatkozó döntvényének is.

A rendezvény arca Vujity Tvrtko volt Fotó: Bach Máté

magyarnemzet.hu