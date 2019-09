Csángóföld: ma nyitják meg az új tanévet a bákói Magyar Házban

2019. szeptember 6. 09:20

Azokba a falvakba is sikerült magyar oktatókat találni, ahol nem, vagy alig működtek az elmúlt tanévben a csángó gyerekek magyar nyelvű foglalkozásai. Ma a bákói Magyar Házban nyitják meg az új tanévet Csángóföldön.

Bákó megye

wikipedia.org

Júniusban jelentették be, hogy hét év után újra a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének (MCSMSZ) szervezi a moldvai csángó oktatási programot. A bejelentést követő időszakban megtörtént az oktatási helyszínek bejárása és átadása, de hivatalosan csak szeptember elsején vette át a program működtetését az MCSMSZ.

A tanárkeresés volt a középpontban

A megfelelő oktatói közösség biztosítása volt a csángószövetség elsődleges feladata a nyári vakáció heteiben. Nagy erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy a tanévkezdésre megfelelő létszámú és felkészült tanár folytassa az előző hét évben a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) által koordinált Kárpátokon túli magyar nyelvű oktatási programot. Minderről Ferencz Éva, az MCSMSZ ügyvezetője tájékoztatta a Maszolt.

Az ügyvezető elmondta, szeptember 9-én, hétfőn minden olyan helyszínen elindul az oktatás, ahol a júniusi átvételkor is működött. Ezen kívül azokba a falvakba is sikerült magyar oktatókat találni, ahol nem, vagy alig működtek az elmúlt tanévben a csángó gyerekek magyar nyelvű foglalkozásai. „Úgy tűnik, sikerült stabilizálnunk például Lábnyikban az oktatást, ahová két főállású kollégánk kerül, de Ferdinándújfaluban, Szitáson és Újfaluban is lesz oktató és reményeink szerint új lendületet kap a magyar nyelvű tanítás ezekben a helyiségekben is.

Újdonság még, hogy szakmai tanácsadóként visszatér a programba a moldvai oktatást 2000-ben újraindító Hegyeli Attila, aki az elmúlt hét évben teljesen kivonult a moldvai magyar ügyekből” – részletezte Ferencz Éva. Megtudtuk ugyanakkor, hogy nem kerül az MCSMSZ kezelésébe az év elején átadott bákói középiskolás kollégium, amelyet továbbra is az RMPSZ fog üzemeltetni.

„Ésszerűnek tűnik ez a megoldás, hiszen az RMPSZ február óta beszerzett számos engedélyt és elindított olyan eljárásokat, amelyek a kollégium működéséhez elengedhetetlenek. Nehéz lenne mindezt elölről kezdeni. Ugyanakkor szerettünk volna a működtetésben részt venni, de egyelőre marad az RMPSZ kezelésében az épület és a benne folyó tevékenységek is” – mondta Ferencz Éva.

Erősödnek a hagyományőrző tevékenységek

A következő hetekben további oktatókat is várnak, tanév közben igyekeznek azokat a falvakat megerősíteni, ahol egy tanár látja el a tanítást, és a gyermekek létszáma indokolná többnek az alkalmazását. Ferencz Éva azt is elmondta, a hivatalosan augusztus 31-éig az RMPSZ alkalmazásában lévő összes olyan oktatóval új szerződést írtak alá, aki maradni szeretett volna és elkötelezett a program iránt. Érdekesség, hogy az előző hét évben az RMPSZ oktatási koordinátoraként tevékenykedő és Lészpeden letelepedett Márton Attila nem fogadta el a szerződésajánlatot.

Lészpeden ennek ellenére folytatódik az oktatás, három tanár látja el a helyszínen a magyar nyelvű foglalkozások szervezését és megtartását. Jelentős előrelépésnek tartja Ferencz Éva, hogy a hagyományőrző programok keretében sikerült fejleszteni a hagyományos moldvai hangszeres képzést: hat főállású oktató fog körforgásszerűen a falvakban hegedűt, furulyát, kobzát tanítani. Ezzel párhuzamosan ígéreteket kaptak arra is, hogy havi rendszerességgel további oktatók is beutaznak az oktatási helyszínekre a hangszeroktatás továbbfejlesztése érdekében.

Folytatódhat a keresztszülő program

Ferencz Éva a elmondta, nem született ugyan még megállapodás erről, de folytatódhat a 2006 óta működő keresztszülő program, azonban ennek részleteiről még nem lehet többet tudni. A program keretében magánszemélyek, közösségek, cégek felvállalhatják egy-egy csángó gyermek magyar nyelvű oktatásának költségeit, valamint személyes kapcsolatot is kialakíthatnak a támogatottal. Az ügyvezető szerint „a labda most a KEMCSE (Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület - a szerk.) oldalán pattog”.

Ferencz Éva hozzátette: okafogyottá vált az AMMOA-val (A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány) a további együttműködés. Ez utóbbi civil szervezet juttatta el a Magyarországról Moldvába szánt keresztszülői támogatásokat az MCSMSZ-hez, azonban a megváltozott szabályozások következtében Ferencz Éva szerint nincs szükség ilyen közreműködő szereplőre, az adományokat közvetlenül is el lehet juttatni a csángó oktatás javára a csángószövetség számlaszámain keresztül.

A KEMCSE elnöke, Jolanda Willemse érdeklődésünkre elmondta, a közelmúltban megkereste őket Járai Zsigmond, a csángó-magyar együttműködésért felelős miniszterelnöki megbízott.

Az egyesület képviselőivel jelenleg éppen azon dolgoznak, hogy kidolgozzák a jövőbeni költségvetésüket, valamint azokat a programokat, amelyekkel segíteni fogják a csángó oktatási programot a továbbiakban is. Készül egy megállapodás-tervezetet, amelyet az MCSMSZ-szel kívánnak megkötni. Terveik szerint alapvetően nem fog változni a keresztszülők egyesületének tevékenysége, csupán néhány programmal szeretnék azt kiegészíteni, így terveznek például korrepetációs, felzárkóztató programokat, jutalomtáborokat.

A velük kapcsolatban álló keresztszülőket a közeljövőben tájékoztatni fogják a változásokról. Jolanda Willemse közlése szerint minden keresztszülő hamarosan megtudja, hogyan tudják a jövőben fizetni a támogatásokat, és azokat mire használják fel.

Bákóban kezdődik a tanév

Az MCSMSZ a 2019/2020. tanév hivatalos megnyitóját pénteken, a júniusban átadott bákói Magyar Házban tartja.

Ebben a létesítményben működik egyébként a csángószövetség irodája, ezen kívül a tantermekkel is rendelkező épület a bákói magyar oktatás központja is lehet a jövőben. Ferencz Éva elmondta, az ingatlan kedvező elhelyezkedése miatt könnyen megközelíthető, és reményeik szerint sok Bákóban tanuló csángó középiskolás diákot el tudnak majd érni a magyar nyelvű foglalkozások által.

A bákói Magyar Ház közösségi terei ugyanakkor különböző kulturális rendezvényeknek és a havi rendszerességű táncházaknak is helyet adhatnak, valamint az oktatási program tanítóinak egyfajta módszertani központként szolgálhat a jövőben.

maszol.ro