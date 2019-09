Székelyföld: Magyar állami kitüntetések székely személyiségek munkájáért

2019. szeptember 6. 09:31

Az erdélyi magyar közösség érdekében kifejtett munkásságukért hat erdélyi személyiség részesült magyar állami kitüntetésben. Az Áder János, Magyarország köztársasági elnöke által adományozott rangos elismeréseket csütörtökön adták át ünnepélyesen Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán.

Magas rangú elismeréseket adtak át Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán

Kép: Pinti Attila

Újra ünnepélyes eseménynek adott otthont a csíkszeredai Lázár-ház, ahol hat erdélyi személyiséget részesítettek magyar állami kitüntetésben az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából. Az Áder János, Magyarország köztársasági elnöke által adományozott kitüntetéseket Tóth László főkonzul adta át a díjazottaknak a magyarságért vállalt hivatásuk és a közösségért kifejtett tevékenységük elismeréseként.

Antal Zsolt, Demeter Lajos Antal Zsolt táncművész, táncoktató, koreográfus, a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes tagja munkásságáért Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehetett át. A néptáncos 1970-ben született Csíkkarcfalván. Már általános iskolai tanulmányai alatt kapcsolatba került a néptánccal, amely végig kísérte egész eddigi életét.

Kép: Pinti Attila

Alapító tagja az 1990-ben alakult Hargita Nemzeti Székely Népi Együttesnek, amelynek aktív táncosa a mai napig. Számos előadás színpadra kerülésében alkotóként és koreográfusként vett részt, szabadidejében mai napig táncoktatóként tevékenykedik. Demeter Lajos, a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár nyugalmazott könyvtárosa Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült. A róla írt laudációból megtudtuk, hogy 1953-ban született Sepsiszentgyörgyön. Nem képzett történészként ugyan, de összetett helyismereti munkák kerültek ki a keze alól. 2001 nyarától 2018 őszéig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott a sepsiszentgyörgyi könyvtárban. Számos kutatásban vett és vesz részt, erdélyi és magyarországi neves történészekkel dolgozik együtt.

Fazakas János, Ferencz Sándor Csaba Fazakas János néptáncpedagógus, a Maros Művészegyüttes volt tagja szintén a Magyar Arany Érdemkeresztet vehette át. A kitüntetett 1960-ban született Nyárádszeredában. Sikeres néptáncos pályafutása nem volt akadálymentes, de mindig hű maradt szülőföldjéhez, a néptánchoz, művészi elveihez. Életútjának meghatározó állomása volt a Maros Művészegyüttes, ahol 1990 augusztusától 2011-ben történt nyugdíjba vonulásáig dolgozott, de párhuzamosan megkezdte a Maros megyei falvakban való néptáncoktatást is. Nemcsak Erdélyben, hanem Európában és a Távol-Keleten is elismert néptáncoktató még ma is.

Ferencz Sándor Csaba karnagy, a nyárádszeredai Bocskai István Dalkar vezetője, a Nyárádszeredai Elméleti Líceum nyugalmazott zenetanára a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült. Laudációjában elhangzott, hogy 1941-ben született Gyergyócsomafalván. Tanulmányai elvégzését követően zenét oktatott a Margitai Elméleti Líceumban, közben több kórust is vezetett. Később zenei szakirányító lett a Maros Megyei Művelődési Osztályon, majd a koronkai művelődési otthon igazgatója, majd ugyanabban az évben a Nyárádszeredai Elméleti Líceumba nevezték ki zenetanárnak, ahol 2003-as nyugdíjazásáig tanított. 1991-ben alapította meg a Bocskai István Dalkart, mely 2005-től jogi személyként működik. A kórusnak jelentős szerepe van a Nyárádmente kulturális életében. 2014-től a Jobbágyfalvi Nagy Ferenc férfikart is vezeti.

Gazda Klára, Vetró András Gazda Klára néprajzkutató, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Intézetének nyugalmazott egyetemi docense a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át. A kitüntetett 1944-ben született a Kovászna megyei Zalánban. A kolozsvári tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom szakos oklevelet szerzett, majd 1976-ban az ELTE doktori iskolájában szerzett doktori címet. 1991-től a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékének adjunktusa majd docense, 2008-ig. A magyar etnológia-folklorisztika módszeres művelője. Kutatásai a tárgyi kultúra, a gazdálkodás és életforma, a díszítőművészet és a népköltészet területére terjednek ki. Több alapkutatás kezdeményezője és irányítója, Székelyföld és Moldva különböző kisrégióiban.

Vetró András szobrászművészt Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki. A képzőművész 1948-ban született Temesváron. 1973-ban végzett a Kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskola szobrászati szakán. Diplomázását követően 1973-ban Kézdivásárhelyre kérte kinevezését, ahol mintázást, rajzot és művészettörténetet tanított a helybéli Nagy Mózes Líceumban, egészen 2014-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig.

Kép: Pinti Attila

Több mint négy évtizedes művészi munkássága során a magyar, és különösen az erdélyi magyar történelem szinte minden meghatározó személyiségéről, Szent Istvántól Nagy Imréig készített szobrot, domborművet vagy plakettet. Köztéri alkotásai nemcsak szülőföldjén, hanem a Kárpát-medencében és Európában is megtalálhatóak.

Barabás Hajnal

szekelyhon.ro