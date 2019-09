Montenegrói-magyar - Rossi is csalódott a vereség miatt

2019. szeptember 6. 09:56

Marco Rossi csalódottan értékelt a Montenegróban elszenvedett 2-1-es vereség után, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányát elsősorban az bántotta, hogy könnyen elkerülhető gólokat kapott csapata.

Kleinheisler játékban

mlsz.hu

"Csalódott vagyok, mert figyelmetlenségekből kaptunk gólokat, ilyesmi nem történhet meg nemzetközi szinten, ehhez hasonló hibákat nem fogadok el egyetlen mérkőzésen sem" - jelentette ki a podgoricai barátságos mérkőzés után az olasz szakvezető a magyar szövetség honlapján.



Rossi úgy vélte, a találkozó elején jól játszott együttese, amelynek az utolsó tíz percet leszámítva több helyzete volt, mint a hazaiaknak, de amikor már kevesebb ereje jutott a letámadásra, akkor veszített a lendületéből.



"Ez a mérkőzés egyértelmű jelzéseket adott egyes játékosok teljesítményéről a nemzetközi szinten. Hárman debütáltak a csapatban, Gazdag Dániel jó meccset játszott, Sigér Dávid is jó munkát végzett, Ferenczi Jánosnak voltak ugyan nehézségei, de ő is büszke lehet arra, hogy bemutatkozhatott a válogatottban" - mondta a három újoncról Rossi.



A szakember arról is beszélt, hogy már a szlovákok elleni mérkőzésre koncentrálnak, szerinte a hétfői meccs egészen más szint lesz, mint a csütörtöki volt.



"Az mindenképpen tanulságként szolgál a mostani összecsapásból, hogy elegendő egyetlen kihagyás, elcsúszás a védekezésben ahhoz, hogy elveszítsük a mérkőzést" - mondta Rossi.



A magyarok hétfőn 20.45-től a Groupama Arénában fogadják a szlovákokat Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen. A nemzeti együttes jelenleg három ponttal előzi meg a szlovák és a vb-ezüstérmes horvát csapatot, de mindkét rivális eggyel kevesebb mérkőzést játszott, pénteken pedig éppen egymással találkoznak. Wales hátránya már hat pont, Azerbajdzsán pedig még nem szerzett pontot. Az ötösből az első kettő jut ki a részben magyar rendezésű 2020-as Európa-bajnokságra, melyen Budapest három csoportmérkőzés és egy nyolcaddöntő házigazdája lesz.

MTI