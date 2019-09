Rétvári: 2010 óta évről évre bővülnek az oktatásra fordítható források

2019. szeptember 6. 10:58

Míg a szocialista kormányok idején forráskivonás jellemezte a közoktatást, 2010 után évről évre bővülnek az ágazatra fordítható források - hangsúlyozta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára pénteken az M1 aktuális csatornán.

Rétvári Bence közölte: jelentősen nőtt a szociális gyermekétkeztetésre fordítható forrás, 2010-ben 29 milliárd forintot költöttek, jövőre pedig már 82 milliárdot fordítanak erre a célra. Bővült a jogosultak köre is, a bölcsődés és óvodás korosztályból tízből immár nyolc-kilenc gyermeknek jár gyermekétkeztetés.



Kiterjesztették az ellátás időszakát, így a nyári mellett, a téli, a tavaszi és az őszi szünetben is biztosítják a szociális gyermekétkeztetést - sorolta az államtitkár. Több forrást fordítanak a napi nyersanyag-beszerzésre, továbbá nőtt azon települések száma, ahol az ellátást igénybe lehet venni - sorolta.



Az államtitkár beszámolt arról is, hogy a pedagógusok utánpótlásában is pozitív tendencia látható. Míg 2010-ben a pályaválasztók körében a tanárszakok jelentették a hatodik legnépszerűbb képzést, azok mára a harmadik legnépszerűbbé váltak - mutatott rá.



2010-ben 15 ezer 600-an jelentkeztek pedagóguspályára, ezzel szemben a legutóbbi időszakban mintegy 17 ezer 400-an választották ezt a képzést - ismertette.



A Klebelsberg-ösztöndíjra térve Rétvári Bence elmondta, hogy ezt a célzott támogatást azok kaphatják meg, akik a pedagóguspályán belüli valamelyik hiányszakmát választják. Az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) adataira hivatkozva jelezte azt is, hogy 2010 óta nőtt az ezer diákra jutó tanárok száma: 87 pedagógusról mára 96-ra növekedett számuk.

