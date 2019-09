Kövér László: szükség van a nemzedékek szövetségére

2019. szeptember 6. 13:30

A nemzedékek közötti szövetség megerősítéséről beszélt az Országgyűlés elnöke pénteken Szigethalmon, Pest megyei és budapesti idősek találkozóján.

Kép: mandiner.hu

Kövér László úgy fogalmazott: "olyan világot élünk", amelyben szükség van arra, hogy a nemzedékek szövetséget kössenek egymással, meg kell erősíteni a nagyszülőket is magukba foglaló, tágabb értelemben vett családokat.



A kormányzat munkájáról elmondta, 2010-ben új fejezetet kellett kezdeni az ország életében, mivel nem mentek jól a dolgok, és egyre kevesebben hordozták egyre többek terheit.



"Mostanra elértük", hogy gyakorlatilag mindenkinek van munkája, aki dolgozni akar; csökkent az államadósság, az infláció, a megélhetés számos költsége, a gáz és az áram ára, és "az utolsó előtti helyen vagyunk az unióban" a rezsiköltségek tekintetében - sorolta az eredményeket a fideszes politikus.



Hozzátette, hogy a nemzeti jövedelem gyarapodása mellett növekszik a családok jövedelme, az átlagbérek és a nyugdíjak vásárlóértéke is harmadával nőtt.



A házelnök kiemelte, hogy a tágabb értelemben vett családpolitikához hozzátartozik a Nők 40 program, amely legfőképpen azt szorgalmazza, hogy a nagymamák 40 ledolgozott év után újra részt vehessenek a család életében.



Hangsúlyozta, a kormány a gazdasági növekedést figyelembe véve tud hozzájárulni a nyugdíjakhoz, és ezekben a napokban fogják kézbesíteni azt a 9000 forintos utalványt is, amelyet az energiaszámlákra lehet felhasználni.



A jelenlegi gazdasági növekedésben benne van a mai nyugdíjasok munkája is - mutatott rá Kövér László.



MTI