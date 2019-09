Bocsánatkérésre kötelezte a Babist egy prágai bíróság - nem jogerős

2019. szeptember 6. 13:38

Bocsánatkérésre kötelezte Andrej Babis cseh miniszterelnököt pénteken egy prágai bíróság azokért a tavalyi nyilatkozataiért, amelyekben azt állította, hogy a kormányellenes tüntetőket lefizették.

Andrej Babis

MH/Hegedüs Róbert

A kormányfőt Jana Filipová, az egyik tüntető jelentette fel személyiségi jogainak megsértésére hivatkozva. Az ítélet még nem jogerős, Babis a bírósági döntésre reagálva közölte, hogy fellebbezni fog.



"Azt állítani, hogy a tüntetőket lefizették, illetve megrendelték, megalázó és sértő, ezért ezen kijelentéseimért bocsánatot kérek" - egyebek között ezt a mondatot kellene tartalmazni a bocsánatkérésnek, amelyet a kormányfőnek egy hónapon belül kell elküldenie Filipovának.



Babis védőügyvédje szerint a kormányfő szavai nem sértenek személyiségi jogokat és általában sem sértőek. A bíróság azonban más véleményen volt.



"A bíróság arra a következtetésre jutott, hogy ezen nyilatkozatok okán megalapozott a személyiségi jogok védelmét kérnie egy magánszemélynek" - mondta Simona Kacerová, a testület elnöke újságíróknak.



A bíró rámutatott: Andrej Babis közszereplő, s mint ilyennek, el kell fogadnia a politikai tevékenységét érő kritikákat. Az adott ügyben a vádlott nem megfelelő módon reagált az őt ért bírálatokra, és másokat sértő, igaztalan kijelentéseket tett. Leszögezte: Filipová az adott esetben nem köteles eltűrni az ilyen minősítéseket.



"A bírósági döntést megfellebbezem. Az adott ügyben csak egy véleményt fogalmaztam meg, amely nyilvános vita tárgya volt" - írja Babis közleményében.



Andrej Babis tavaly több ízben is azt állította: mindig mindenütt ugyanazok a személyek tüntetnek a kormánya ellen, s ezért úgy véli, hogy "valamivel motiválva vannak".



Azt is kijelentette, hogy az ellene tüntetőket valakik "lefizették", illetve "megrendelték".



Jana Filipová a bírósági döntés után azt mondta: Babisnak nem csak tőle kellene bocsánatot kérnie, hanem azoktól a tízezrektől is, akik a kormányellenes tüntetéseken részt vesznek.



