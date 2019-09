Benyúló anticiklon, tomboló kánikula, vastagodó felhőzet

2019. szeptember 6. 16:50

Középpontjával az Atlanti-óceán felett anticiklon helyezkedik el, ami benyúlik a kontinens fölé az Alpoktól északra egészen Lengyelországig. Ebben a térségben kevés a csapadék, a hőmérséklet csúcsértéke pedig általában 17 és 23 fok között alakul. A magasnyomástól északra ciklon örvénylik, amelynek centruma Skóciától kissé északra található. Emiatt A Brit-szigeteken és Norvégiában van felhős, csapadékos idő, többfelé 20 mm feletti csapadékösszeget mérnek, és a levegő is csak 7, 16 fok közé melegszik fel. Ezzel szöges ellentétben a mediterrán térségben hamisítatlan kánikula tombol 29, 37 fokos hőmérséklettel. Ebbe csak a néhol - főként a hegyek felett - kipattanó záporok, zivatarok zavarnak bele. Emellett Finnországtól egészen a Észak-Olaszországig egy hosszú hidegfront húzódik, amelyen az Alpoktól délre egy peremhullám van kimélyülőben. Ez az Alpok környezetében okoz többfelé csapadékot. Szombat estig ez a rendszer közelít a Kárpát-medence felé, előbb a nyugati részén, később keletebbre is várható belőle eső, zápor.

Várható időjárás hazánk területén szombat estig: délután, éjszaka főként a Dunántúlon lesz több a felhő, különösen annak nyugati felén, és csapadékra is ott lehet számítani. Hajnaltájban már a Dunától keletre is megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és szombaton már mindenütt erősen felhős ég lesz a jellemző. Akkor a Dunántúlon többfelé, a Dunától keletre elszórtan lehet csapadék legkisebb eséllyel a Tiszántúlon eshet. Az eső, zápor mellett a déli és középső megyékben helyenként zivatar is előfordulhat. Az északi, északkeleti szél időnként megélénkül.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12, 18 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton többnyire 18 és 24, a Tiszántúlon 25 és 30 fok között lesz.

MTI