Körözést adtak ki a legnagyobb orosz autókereskedő cég vezetője ellen

2019. szeptember 6. 17:49

Nemzetközi körözést adtak ki az orosz hatóságok Szergej Petrov, a legnagyobb oroszországi autókereskedő hálózat, a Rolf alapítója ellen.

themoscowtimes.com

Az Ausztriában élő Petrovot azzal gyanúsította meg az orosz központi Nyomozó Bizottság (SZK), hogy 2014-ben 4 milliárd rubelt juttatott ki törvényellenesen külföldre. A pénzügyi műveletnek a hatóság szerint részese volt egy ciprusi cég és egy osztrák bank is. (A rubel jelenleg mintegy 4,6 forintot ér.)



Az osztrák állampolgársággal is rendelkező gyanúsított ártatlannak valotta magát, s azt mondta, hogy mindaddig nem tér vissza Oroszországba, amíg nem ejtik a vádat ellene. Orosz hírügynökségi jelentések szerint Petrov biztosra veszi, hogy Ausztria nem fogja őt kiadni.



Petrov ügyvédje, Alekszandr Makarov politikai indíttatásúnak nevezte az eljárást a védence letartóztatásáról folytatott pénteki moszkvai bírósági tárgyaláson. Mint mondta, a hivatalosan gazdasági bűncselekmény ügyében vizsgálódó SZK figyelmét felkeltették ügyfelének az orosz ellenzékkel fenntartott kapcsolatai. Egy nyomozó például augusztus elején olyan fényképeket foglalt le Petrov lakásán, amelyek az üzletembert a néhai Borisz Nyemcov társaságában ábrázolták.



Petrov, aki 2007-től kezdve parlamenti képviselő is volt a szociáldemokrata Igazságos Oroszország párt színeiben, 2016-ban hagyta el az országot. Többször bírálta hazájának üzleti gyakorlatát.



A 22 márkát képviselő Rolfnak 62 autószalonja van Oroszországban. A cég az orosz autópiac forgalmának 11 százalékát ellenőrzi, tiszta nyeresége tavaly 6,25milliárd rubel volt. A Rolf ciprusi tulajdonosa, a Calmco Trustees Limited érvényesíti a Petrov család érdekeit.



A Vlagyimir Putyin orosz elnök politikájának egyik leghangosabb bírálójaként ismert Borisz Nyemcovot, aki korábban miniszterelnök-helyettes is volt, 2015. február 27-én agyonlőtték Moszkva központjában, a Kreml tőszomszédságában. A gyilkosság állítólagos csecsen elkövetőit, köztük Ramzan Kadirov csecsen elnök biztonsági szolgálatának egyik tisztjét 2017-ben 11-től 20 évig terjedő szabadságvesztésre ítélték. Nyemcov családja máig azt állítja, hogy a gyilkosság hátterét nem sikerült tisztázni.



MTI