Átadták a MOME új campusát

2019. szeptember 6. 18:50

A jövőt képviseli a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) új campusa - mondta el a bruttó 21,4 milliárd forintból megvalósult épületegyüttes pénteki átadó ünnepségén Tarlós István főpolgármester.

MTI/Koszticsák Szilárd

A 2005 óta Moholy-Nagy László nevét viselő tudásműhely immár 135 éve a magyar formatervezés központjaként működik, és a beruházásnak köszönhetően Közép-Európa legkorszerűbb művészetoktatási intézményévé vált - hangsúlyozta a főpolgármester.



Tarlós István emlékeztetett arra, hogy az egyetemen 2010-ben jött létre az egyes szakterületeket átfogó új szervezeti struktúra, ugyanabban az évben pedig Budapest is új vezetést kapott, azóta pedig "emberöltőnyi" munkát sikerült itt elvégezni.

Hamarosan megújul a Lánchíd és környéke, a Blaha Lujza tér, a Széna tér, megkezdődik az Aquincumi-híd tervezése, folytatódik a közlekedési infrastruktúra korszerűsítése és a BKV járműcseréje is - sorolta a tervezett fejlesztéseket.



Tarlós István kiemelte, hogy a projekt fontos része volt a campus parkjának megújítása is: hamarosan a lakosság számára is megnyílik a 16 ezer új növényt számláló, 15 ezer négyzetméteres közpark, amely mellett a Zugligeti úton közparkolók és kerékpártárolók is létesültek.



Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, a XII. kerület országgyűlési képviselője rámutatott arra, hogy a kreatív ipar az egyik leggyorsabban fejlődő ágazat, amely jelentős mértékben hozzájárul a nemzetgazdaság növekedéséhez is, a MOME új campusa pedig európai szinten is jelentős beruházás a művészeti képzés területén.



Az egyetem szűkebb környezetében is hétről hétre készülnek el újabb fejlesztések és Budapest-szerte számos jelentős projekt valósult meg vagy zajlik, így újult meg a XII. kerület számtalan közintézménye és a Normafa, így újul meg a Várnegyed és a Városliget, "noha - a nem budapestiek kedvéért tegyük egyértelművé - a Liget projektnek a Nemzeti Múzeum nem része, mert az egy másik kerületben van." - reagált Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt elszólására a miniszter az átadáson.



Fülöp József rektor elmondása szerint a MOME új campusa nem csupán oktatási intézményként fog működni, hanem erősíti a kutatási tevékenységét is, hogy továbbra is élen járjon az innovációban.



Mint emlékeztetett, a campus építész tervezői Reimholz Péter, Csomay Zsófia, Németh Tamás, valamint a 3h Építésziroda és vezetői, Csillag Katalin és Gunther Zsolt voltak.



Kopek Gábor miniszteri biztos, a MOME korábbi rektora hozzátette: csaknem húsz év munkája áll a projekt mögött, melynek eredményeképpen 25 ezer négyzetméter épített tér és 15 ezer négyzetméter park jött létre. "Ami épült, az nemzetközi mércével is világszínvonal. Jó érzés kimondani, hogy ma Magyarországon ez lehetséges" - fogalmazott Kopek Gábor.



A beruházást irányító Fürjes Balázs, Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár hangsúlyozta: a MOME új campusa határidőre és költségkereten belül készült el, a tervezőt és a kivitelezőt is nyílt pályázaton választották ki.



A campuson épült két új oktatási épület közösségi terekkel, műhelyekkel, előadókkal, szemináriumi termeken, digitális és hagyományos könyvtárral. Működik high-tech fotó-, film- és hangstúdió, digitális képalkotó műhely, a legmodernebb technológiával dolgozó laborok - sorolta Fürjes Balázs, hozzátéve: aki a MOMÉ-n tanul, világszínvonalon kap alapfokú és doktori, elméleti és gyakorlati képzést.



A megnyitó végén Tarlós István átadta a campus szimbolikus díszkulcsát Fülöp József rektornak és a hallgatók képviselőinek.

MTI